Segundo muerto en los incendios de León: fallece uno de los heridos en estado crítico

Los incendios forestales en Castilla y León, que afectan principalmente a las provincias leonesa y zamorana, están siendo realmente devastadores. Este jueves, 14 de agosto, se ha confirmado que se ha cobrado su segunda víctima mortal en esta oleada.

Según fuentes consultadas por este periódico, se trata de Jaime Aparicio, de 37 años, quien acompañaba a Abel Ramos en la realización de tareas de auxilio con una motoniveladora en la zona entre Nogarejas y Quintana y Congosto (León).

Permanecía ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid con el 85% de la superficie corporal quemada, donde ha acabado falleciendo finalmente como consecuencia de las graves heridas sufridas en los incendios de León.

Tanto Abel como Jaime se encontraban defendiendo su comarca de las llamas, aportando auxilio a sus vecinos, cuando se vieron sorprendidos por "dos lenguas de fuego" que se juntaron repentinamente.

Los hechos ocurrieron sobre las 19:17 horas del pasado martes, cuando se solicitó asistencia sanitaria para dos personas que presentaban quemaduras a la altura del kilómetro 12 de la LE-125.

Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de Abel Ramos, mientras que Jaime fue trasladado en estado crítico por quemaduras en el cuerpo. Tras ser ingresado en primera instancia en el Hospital de León, fue posteriormente trasladado a la unidad especializada y de referencia regional en Valladolid, donde finalmente ha fallecido.

Condolencias

El primero en pronunciarse ha sido el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que ha querido trasladar su "más sentido pésame a la familia, a su entorno y compañeros en estos duros momentos".

Ha sido Sen el encargado de dar la noticia en redes sociales, donde ha señalado que este jueves "lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León".

En concreto, ha resaltado que el suceso se ha producido en la comarca de la Valdería, donde, precisamente, se encontraba junto a Abel Ramos, la otra víctima mortal.