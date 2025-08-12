El duro testimonio de Sole y Domi, víctimas de los incendios de León: "Se nos caían las lágrimas, estamos preocupadas"

Sole y Domi, de 67 y 68 años, son dos de las miles de personas que se han visto obligadas a dejar sus casas a causa de los devastadores incendios forestales que asolan Castilla y León.

Primas y vecinas de la localidad leonesa de Pobladura de Yuso, ellas se han visto afectadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda. Un fuego de nivel dos declarado durante la tarde del domingo, que supera las 3.500 hectáreas arrasadas y que en la tarde del pasado lunes, 11 de agosto, dio el salto a la provincia de León.

Un nuevo acontecimiento que obligó a desalojar a unos 1.700 vecinos de la zona, que se sumaron a los 700 de la provincia de Zamora que tuvieron que abandonar sus casas el día anterior.

Dos de ellas son Sole y Domi. Ellas se encuentran bien, "dentro de lo que cabe", dado que han podido trasladarse a Bembibre para alojarse en la casa de un familiar. Si bien, aseguran sentirse "muy preocupadas", dado que "no tenemos otra cosa más que nuestras casas". "Allí están todos nuestros recuerdos".

Así lo han confesado las primas en una estremecedora entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, en la que han narrado con todo detalle cómo vivieron su desalojo y cómo están siendo estas horas cruciales en las que el fuego se aproxima a sus viviendas.

"Estábamos echadas la siesta y de repente mi hija nos dijo: 'Levantaos, levantaos, nos van a confinar'", relata Sole. En ese momento, a ninguna le pilló por sorpresa, dado que llevaban desde el domingo viendo "mucho humo" a lo lejos del pueblo a causa de un incendio que sabían que, de un momento a otro, podía acercarse.

Y así fue. Los peores presagios se confirmaron. Y no es que fuesen confinadas, sino que a los pocos minutos, sobre las 18:00 horas del lunes, llegó la Guardia Civil y les comunicó que se tenían que marchar del pueblo. Ese en el que residen y en el que cada verano se reúnen con sus familiares para disfrutar de las vacaciones.

En el caso de Sole, esta se encontraba con sus hijas, sus yernos y varios de sus nietos, y mientras ellos se trasladaron al pabellón municipal de La Bañeza, el espacio habilitado por las autoridades para los vecinos desalojados, Sole y su prima optaron por alojarse en el domicilio de otro familiar para una mayor comodidad.

"Cuando nos fuimos de nuestras casas se nos caían las lágrimas", confiesa Domi. "Cogimos la documentación de nuestras viviendas, las pastillas y nos fuimos corriendo", apunta Sole.

Unos minutos de máxima tensión de los que aún no dan crédito y que nunca imaginaron que llegarían a vivir. Ahora, ellas están a salvo, pero aseguran sentirse "un poco plof y nerviosas" por lo que pueda pasar.

Las últimas informaciones señalan que el fuego sigue sin ser controlado y que las llamas ya han llegado al cementerio de Pobladura de Yuso, e incluso ellas han visto vídeos en los que "se ve el fuego por encima del tejado de las casas". "Es una situación muy complicada", reconocen.

Mientras tanto, se mantienen informadas a través de los familiares y vecinos que se encuentran en el polideportivo de La Bañeza, en permanente contacto con la Guardia Civil y siguiendo muy de cerca los avances del fuego.

Por su parte, el yerno y el sobrino de Sole se quedaron en Pobladura junto a otros vecinos del pueblo para intentar ayudar, en la medida de lo posible y con motobombas que guardaban en sus casas, a evitar que las llamas alcanzasen la localidad.

Si bien, estos también han sido desalojados en la tarde de este martes ante la gravedad y la cercanía del incendio. "No han podido hacer más por el pueblo", apuntan.

En cualquier caso, pese a que, según revelan, "nos lo están haciendo ver muy complicado" y a sabiendas de que "el riesgo de que se meta en las casas existe", ellas tienen "mucha esperanza" en que al menos los bomberos logren salvarlas.

Aun así, afirman, "el daño ya está hecho".

Incendio de Molezuelas

El incendio de Molezuelas de la Carballeda asola la provincia de Zamora desde el pasado domingo. Parecía grave, pero los afectados recuperaron la esperanza cuando el lunes, este amaneció sin llama.

Sin embargo, a lo largo de la tarde, la situación se complicó a causa de las condiciones meteorológicas que azotaron la zona. Entonces, el fuego ya llegó a la provincia de León, desatando miles de desalojos y generando un clima de absoluta tristeza y desolación.

No obstante, esta misma mañana han vuelto las buenas noticias de la mano de Ángel Sánchez, jefe del servicio de incendios forestales de la Junta, quien ha revelado que, aunque el fuego aún no está controlado, los trabajos realizados durante la noche "han dado sus frutos".

Si bien, ahora parece que la meteorología ha vuelto a dificultar el incendio de Molezuelas. Uno de los tantos que mantienen en vilo a todo el país.