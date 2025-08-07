Un menor de 15 años se estrella en Ponferrada con un coche robado y da positivo en cocaína

Agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en León investigan un siniestro vial ocurrido el pasado 5 de agosto en uno de los enlaces de la carretera N-VI (Madrid-Arteixo), a la altura de Ponferrada, protagonizado por un menor de 15 años.

El accidente tuvo lugar a las 10:20 horas y consistió en la salida de vía de un turismo por el margen derecho, colisionando posteriormente contra una barrera de protección metálica.

El vehículo sufrió importantes daños materiales.

Tras personarse en el lugar, los agentes de la Agrupación de Tráfico determinaron que el conductor del vehículo era un menor de edad que había sustraído el coche horas antes en la localidad leonesa de Herrerías de Valcárcel.

El joven carecía de permiso de conducción y, además, arrojó un resultado positivo en THC y cocaína en la prueba indiciaria de detección de drogas, mostrando también signos evidentes de encontrarse bajo los efectos de dichas sustancias.

Bajo custodia

Como resultado de la investigación, se instruyeron las correspondientes diligencias para su remisión a la Fiscalía de Menores de León.

El menor fue investigado como presunto autor de los siguientes delitos, hurto de uso de vehículo, conducción sin haber obtenido nunca el permiso correspondiente, conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Finalizadas las diligencias, el menor quedó bajo la custodia de sus progenitores, con la obligación de comparecer ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido.