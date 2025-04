Martínez afirma que Diez es "clave" en el PSOE y defiende las discrepancias entre sus miembros: "Debe haber debate"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado que no se plantea la salida de José Antonio Diez, alcalde y líder local, del partido. Así lo ha manifestado a los medios en el 15 Congreso Provincial del PSOE.

El líder autonómico asegura que un partido vivo es un partido que "debate, dialoga, discrepa y que luego alcanza grandes consensos importantes con opiniones mayoritarias", tal y como ha recogido Elena F. Gordón de la agencia Ical.

Respecto a si se plantea la salida de Diez afirmó que no y añadió que es "una de las piezas claves para sumar en la victoria que tiene que tener el Partido Socialista en la Junta". Asimismo, añadió que no le gustan los partidos donde "por miedo, por represalias, porque el que se mueve no sale en la foto, no existe ningún ejercicio de crítica ni debate orgánico".

Por otro lado, ha subrayado que "el enemigo público número uno a batir" es la Junta de Castilla y León quienes son, a su juicio, los que provocan que "no se corrijan desigualdades endémicas que existen en cada una de las nueve provincias de la Comunidad".

Martínez aseguró que este domingo se cierra un proceso orgánico "absolutamente necesario, de rearme territorial, ideológico, de estructurar un proyecto político que desde la unidad y el consenso sea capaz de encontrar la singularidad y las soluciones singulares a cada uno de los territorios".

En este sentido, sostuvo que León es "absolutamente clave" para su partido y contribuirá a "que se produzca un giro de 180 grados" que ve imprescindible en las políticas de Castilla y León. Nuevamente, recordaba la "descobertura y la desprotección sanitaria en el Bierzo".

“Necesitamos una comunidad autónoma que se ponga a dialogar de una forma serena y seria con los territorios, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales para poder entre todos generar esa hoja de ruta, los planes estratégicos que desde el punto de vista provincial atiendan las necesidades de cada una de las nueve provincias” reclamó.



Martínez señaló que León siempre "ha sido un espejo donde mirarnos por el peso histórico que significa el socialismo en León en el socialismo español". Finalmente, matizaba que es imprescindible "configurar este proyecto político y luego salir a la calle".