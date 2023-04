La Cofradía de las Siete Palabras pregona a caballo los actos del Viernes Santo en León como “un anuncio desde el cielo”

"Cabalguen vuesas mercedes a la gloria, amparados al patrón, arropados por el de los Balderas, ese Cristo exangüe que nos enterraba en el alma vive en el hombro de sus braceros. Cabalguen vuesas mercedes a la gloria; pregónese”. Así concluyó su intervención Javier Fernández Zardón, más conocido en la ciudad como ‘Motorines’, que este año fue el encargado de pronunciar el pregón a caballo de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz para anunciar los actos que celebrará durante el Viernes Santo.

El pregonero reconoció la capacidad de la Semana de Pasión para “destapar el tarro de las esencias, prender en exclusividad semántica el humo de papón, inundar las calles de procesión y los corazones de sentimiento como un rayo de luna que ilumina los corazones”.

Así, en este Jueves Santo que “anuncia un viernes de rasgado velo que duele en el alma”, ‘Motorines’ animó a la Cofradía a “despertar a una legionensis enmudecida” como si fuera “un anuncio desde cielo en el rubor de la tarde más vencida”, cargados de “plegaria musitada en capirote puntiagudo” cuyo recuerdo “durará todo un año”, concretamente “hasta próxima primavera y hasta que las túnicas vuelvan a lucir con gran emoción”.

Desde el balcón de la sede del Consistorio leonés en la Plaza de San Marcelo, ‘Motorines’ cerró con un “amén” su pregón ante los centenares de personas presentes y dio pie así al recorrido en el que una docena de jinetes a caballo, acompañados por el roque musical de una Ronda, visitan las cinco plazas más importantes de la ciudad para llevar su mensaje.

Antes de iniciar su andadura, fueron recibidos por la corporación municipal, cuyo alcalde, José Antonio Diez, concedió a la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz su “autorización” para que “llene las calles de su voz regia y pregone a los cuatro vientos su compromiso” y que, con su “única rojo sangre y el luto de sus túnicas”, hagan que “todo León les escuche”. También ofreció un saludo el abad, José Castro Lozano.

La comitiva del pregón se trasladó a la Plaza Mayor, donde se celebra la proclama ante los representantes del resto de cofradías y hermandades y de la Junta Mayor de Semana Santa, para seguir su camino hasta la Plaza de la Regla, donde se repite delante del Cabildo Catedralicio, tras lo que hacen lo mismo en en la Plaza de San Isidoro ante el Cabildo Isidoriano. El recorrido concluye ante el Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial.

La Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz, es mixta y se fundó el 22 de septiembre de 1962 por el entonces obispo de León, Luis Almarcha, con Eduardo de Paz Díez como principal impulsor. Cuenta con una banda de música fundada en 1988, que además fue la primera en incorporar instrumentos de metal, y una sección de caballería creada en 1994.

Los estatutos de la Cofradía contemplan la promesa del silencio y sus miembros visten túnica de terciopelo color rojo, con cíngulo negro, capa negra de raso con vistas blancas, capillo y guantes blancos y zapato negro. El emblema está formado por las tres cruces del calvario, con la de Jesús por encima, así como con la corona de espinas y los tres clavos.

Cuentan con cinco pasos que procesionan el Viernes Santo por las calles de la capital para conmemorar las siete palabras de Cristo -las frases que pronunció en el transcurso de la Crucifixión-: “Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen”, “En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso”, “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre”, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, “Tengo sed”, “Todo está consumado” y “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

