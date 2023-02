IU denuncia que el Ayuntamiento de León oculta información sobre la planta de biomasa en Puente Castro

Carmen Franganillo, la coordinadora de Izquierda Unida en León, ha registrado este miércoles una queja al Procurador del Común. La reclamación, que presenta en nombre de IU, denuncia incumplimientos en materia de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por parte del Consistorio leonés, donde gobierna el alcalde socialista José Antonio Diez.

La líder de IU denuncia que se les haya negado la información que tiene que ver con un expediente sobre la construcción de una planta de biomasa en Puente Castro. Esto afecta al término de León y podría estar vulnerando la legislación aplicable al efecto.

Fuentes de IU en León detallan a este periódico que se les ha negado el acceso al inventario de bienes inmuebles, algo que debe ser de acceso público obligatoriamente. Este hecho también está denunciado ante el Comisionado de Transparencia.

Izquierda Unida ha pedido, en una copia digital, todos los convenios firmados con Somacyl respecto a la instalación de la planta. Además, ha solicitado otra copia digital del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de León en la cesión de la parcela con número 203 del inventario municipal de bienes inmuebles, a Somacyl y su expediente. Para terminar, la formación de izquierdas pide una copia digital de los documentos técnicos y de todas las solicitudes presentadas por Somacyl para este proyecto.

"La solicitud entra plenamente en el objeto previsto en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno", reiteran desde IU, argumentando que se trata de un expediente municipal que afecta a bienes públicos y con un contenido ambiental.

A pesar de varios meses esperando, desde IU lamentan que no se les haya permitido el acceso a dicha información que debe ser de acceso público. "No se puede consentir que un Gobierno de un Ayuntamiento no ejerza con total transparencia", aseguran. Y añaden: "Da que pensar".

Desde Izquierda Unida insisten en que les sea proporcionada copia de todos los actos, documentos e información que han requerido, por ser de necesario acceso público. La formación liderada por Franganillo exige que el alcalde socialista José Antonio Diez y la Concejalía de Participación "cumplan con la Ley". En este sentido, piden imperativamente que se publique en su web la lista completa de bienes inmuebles de León.

"Queremos que se envíe copia del inventario", subrayan desde IU, con la intención de que está información esté a disposición de los ciudadanos que la requieran. De este modo, se cumpliría con la Ley 19/2013, fechada a 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sigue los temas que te interesan