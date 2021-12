Jaime Santos, el 'Maestro Internacional de Ajedrez' leonés que lucha por llegar al top mundial

De padres desconocidos, por las pocas pruebas de su origen, el ajedrez se ha convertido en los últimos años en un fenómeno de masas que aglutina a millones de adeptos en todo el mundo. Precisamente, durante estos días Salamanca es el epicentro mundial de muchos de los grandes jugadores del panorama internacional. La ciudad charra, lugar donde se cambiaron las reglas de este popular juego gracias a Luis Ramírez de Lucena, acoge esta semana a Jaime Santos Latasa, cuarto mejor jugador de España.

Donostiarra de nacimiento y criado toda la vida en León, Jaime es el único castellano y leonés en poder del título de Maestro Internacional de Ajedrez. Lo logró en 2018 después de estar bastante tiempo detrás de ello. El prodigioso jugador de ajedrez acumula a lo largo de su carrera grandes títulos desde sus comienzos, especialmente en los campeonatos por edades.

Sus primeros 'jaque mate' llegaron con apenas 4 años, cuando su padre le enseñó, por primera vez, a manejar el tablero de ajedrez. A los 7 años se estrenó en una competición, fue, además, en su ciudad, León, donde quedó octavo en la categoría de sub-8. A partir de aquí, Jaime Santos Latasa daría por iniciada una carrera repleta de éxitos.

Campeón de España sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. Cuarto de Europa y décimo del mundo sub-18. Participaciones en torneos de máximo nivel, como el de León y, precisamente, el de Salamanca. Número cuatro y subcampeón de España durante dos años consecutivos, 2020 y 2021. Además, también cuenta con un segundo puesto en el iberoamericano. En definitiva, una excelsa trayectoria que le situaron, en su momento, en una de las mayores promesas nacionales e internacionales.

Jaime Santos Latasa en una partida de ajedrez

Actualmente, su principal objetivo es entrar "al top 100 mundial". Una meta que tiene relativamente cerca y que podría conseguir esos 10 puntos que le faltan en apenas "un par de meses" si consigue realizar uno o dos torneos buenos. "En marzo tengo el campeonato individual de Europa y mi idea es clasificarme para la Copa del Mundo en la que solo clasificamos los 23 primeros del continente", añade.

Ajedrez, deporte altamente exigente

Al contrario de lo que pueden pensar muchos, el ajedrez es un deporte altamente exigente. Una combinación de esfuerzo mental y físico que hacen que este juego se convierta en un gran reto personal para muchos. Las partidas, normalmente, duran entre tres y cuatro horas, lo que supone una cierta fatiga física. "La partida que más me ha durado a mi fueron casi seis horas", explica Jaime Santos.

Pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Tras comenzar la carrera de ingeniería informática e ingeniería química después, Jaime Santos Latasa decidió dedicarse profesionalmente y en exclusiva al ajedrez a los 20 años de edad. Una decisión que le ha permitido viajar por todo el mundo y en especial por Europa. "El ajedrez me ha enseñado cosas como el respeto, y a tomar decisiones y ser responsables sobre ellas porque tu cuando tomas una decisión es solamente tuya y las consecuencias que se derivan de ellas también", añade.

Jugador de movimientos rápidos

Jaime Santos Latasa es un jugador que se ha caracterizado siempre por su rapidez, pero esta cualidad es un hándicap que ha ido puliendo a lo largo de los años, ya que hace no tanto le jugaba malas pasadas que le hacían tomar decisiones precipitadas. "Llevo jugando toda mi vida así desde que tengo 7 años, no es una estrategia ni nada. La clave está en saber cuando tengo que jugar rápido y cuando tengo que saber parar porque eso es lo que me fallaba hace unos años y lo he estado corrigiendo", afirma el joven leonés.

Jaime Santos Latasa

Las nuevas tecnologías, como en todos los ámbitos de la vida, no escapan tampoco al ajedrez. El boom de internet ha desembocado en una oleada incesante de jugadores de ajedrez online. Esto ha supuesto un cambio radical en la forma de jugar y de ver este deporte.

"El ajedrez está ahora mismo subiendo mucho, hay un boom de ajedrez online", asegura Jaime Santos. Del mismo modo, y llegados a este punto, el jugador profesional no se aventura a predecir un camino concreto. "Tampoco sé decirte a ciencia cierta hacia donde va a desembocar el futuro del ajedrez", insiste. Sin embargo, si aclara y puede intuir que el éxito del formato online triunfa tanto porque "es mucho más barato".

Enmarcado en el presente, Jaime Santos Latosa está centrado en el Torneo Magistral de Salamanca, en el cual"es un honor" competir, ya que la ciudad charra es "cuna de muchos de los grandes jugadores del pasado" y de Luis Ramírez de Lucena, autor del libro que cambió las reglas de la ajedrez.

Sigue los temas que te interesan