El restaurante donde para Santiago Abascal a comer: tiene lechazo asado en horno de leña, chuletillas y carne a la brasa

Entre acto y acto de precampaña también hay tiempo para sentarse a la mesa, esto está claro.

Así que Santiago Abascal ha aprovechado su paso por Roa, en la provincia de Burgos, para hacer una parada en uno de los restaurantes con más tradición de la localidad: el Asador El Chuleta, famoso por su lechazo asado en horno de leña.

El líder de Vox ha acudido acompañado por Carlos Pollán, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y ha disfrutado de una visita en la que la gastronomía castellana ha sido la gran protagonista.

No todos los días se tiene la oportunidad de conocer de primera mano los secretos de un buen lechazo, y Joaquín Alonso, propietario del establecimiento, se ha encargado de mostrarle todo el proceso.

El propio restaurante ha compartido el momento en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento: “Hoy un descanso en el Chuleta Balcón del Duero de Don Santiago Abascal en su intensa campaña. Un honor y un auténtico placer recibirle siempre”.

Una publicación que acompaña las imágenes de la visita, en las que se ve a Joaquín explicando a Abascal los detalles de la preparación de este plato, que es una delicia.

En el Asador El Chuleta, el lechazo es la gran especialidad de la casa y toda una institución gastronómica en una tierra donde el horno de leña forma parte de la cultura.

Joaquín Alonso ha mostrado a Abascal el trinche del lechazo, en una demostración de ese saber hacer que se transmite de generación en generación.

Después, tocaba disfrutar del resultado, un asado tradicional que han acompañado con un vino de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Por supuesto, es una apuesta segura.

Fundado en 1965

Detrás de este asador hay casi seis décadas de historia. El establecimiento abrió sus puertas en 1965 de la mano de Luis Alonso, conocido como 'Chuleta'.

Hoy es su hijo, Joaquín Alonso, quien está al frente del negocio y mantiene vivo el legado familiar.

Una fórmula que ha convertido el lechazo asado en su principal seña de identidad, pero que deja espacio para otras propuestas con las que completar la experiencia.

Entre sus especialidades figuran los espárragos trigueros, las setas a la pimienta, las chuletillas al sarmiento y las carnes a la brasa.

La carta también incluye mariscos y pescados, entre ellos el besugo al Chuleta, una de las alternativas para quienes prefieren cambiar la carne por los productos del mar.

Así, la visita permite descubrir una cocina que va mucho más allá de su plato más conocido, sin perder de vista la tradición que ha marcado la trayectoria del restaurante desde sus comienzos.

Una bodega subterránea

Otro de los atractivos del Asador El Chuleta está bajo tierra. El restaurante cuenta con una bodega subterránea en la que se pueden realizar catas de vino, una propuesta especialmente interesante en una localidad como Roa, estrechamente vinculada a la cultura vitivinícola de la Ribera del Duero.

El espacio gastronómico se completa con una terraza con vistas a la vega del río Duero, tres salones con capacidad conjunta para unos 400 comensales y una barra en la que se sirven tapas y raciones.