El mercadillo de antigüedades ideal para visitar este 25 de octubre: 50 expositores y artesanos en directo

Medina de Pomar se prepara para convertirse en el destino de quienes disfrutan buscando objetos con historia, descubriendo piezas únicas y conociendo de cerca los oficios tradicionales.

La localidad burgalesa celebrará este domingo 25 de octubre una nueva edición de ANTICO, el rastro comarcal de anticuarios y artesanos de Las Merindades, que crece este año hasta reunir a 50 expositores en un mercadillo que combinará antigüedades, artesanía y patrimonio.

La cita, que alcanza su XXII edición, ocupará la Plaza Mayor, la Plaza del Alcázar y el Museo Histórico de Las Merindades, donde los visitantes podrán encontrar desde piezas antiguas y objetos de colección hasta productos artesanales elaborados por profesionales que mantienen vivos los oficios tradicionales.

Organizado por el Ayuntamiento de Medina de Pomar con la colaboración de la Asociación Cultural Etnográfica y Artesanal Merindades (ACEYAM).

ANTICO despedirá la agenda de octubre con una propuesta que busca atraer tanto a los aficionados a las antigüedades como a quienes quieran disfrutar de un plan diferente durante el fin de semana.

El horario es de 10.00 horas a 18.00 en Plaza Mayor, Plaza del Alcázar y Museo Histórico de Las Merindades.

Una de las principales novedades de esta edición es el aumento del número de participantes.

La ampliación de la superficie cubierta por parte del Ayuntamiento permitirá dar cabida a más expositores que en convocatorias anteriores, hasta alcanzar los 50 puestos.

Además, la organización destaca el incremento de anticuarios procedentes de distintos puntos del país. Entre ellos figuran profesionales llegados de Burgos, Bilbao, Santander, León, Palencia, Vitoria, Logroño y Madrid.

Esta mayor presencia de especialistas amplía la oferta del rastro y las posibilidades de encontrar objetos singulares, piezas de colección y antigüedades de diferentes épocas.

El atractivo de ANTICO no reside únicamente en la compra, sino también en la oportunidad de conversar directamente con quienes conocen la historia de los objetos y el trabajo que hay detrás de cada pieza.

Para los amantes del coleccionismo, el mercadillo supone una ocasión para explorar los puestos sin prisas y descubrir artículos difíciles de encontrar en los canales comerciales habituales.

Para el resto de visitantes, es una oportunidad de acercarse a la artesanía y disfrutar del ambiente de una cita ya consolidada en el calendario de Las Merindades.

Artesanos trabajando en directo

Más allá de los puestos de antigüedades, uno de los principales atractivos de esta edición estará en la planta baja del Museo Histórico de Las Merindades.

Este espacio volverá a convertirse en un escaparate de los oficios tradicionales, con artesanos que mostrarán al público cómo trabajan y qué técnicas emplean.

En esta ocasión, la organización ha reservado un espacio específico para artesanos de la piedra y la madera de la comarca de Las Merindades, con el objetivo de dar visibilidad al conocimiento y la experiencia de los profesionales del territorio.

Los visitantes podrán observar de cerca sus herramientas, los procesos de elaboración y las técnicas que permiten transformar las materias primas en piezas artesanales.

Una propuesta que añade un componente divulgativo al mercadillo y acerca al público a trabajos que forman parte de la tradición y la identidad de la comarca.

La iniciativa también pone el foco en el valor de los oficios locales y en la importancia de mantener vivo un patrimonio que no solo se encuentra en los edificios y monumentos, sino también en los conocimientos transmitidos de generación en generación.

Una exposición de motos clásicas

La programación de ANTICO se completará con una pequeña exposición de motos clásicas, otro de los reclamos para quienes se acerquen a Medina de Pomar durante la jornada.

La muestra permitirá añadir un atractivo más a un recorrido en el que las antigüedades, la artesanía y los vehículos clásicos compartirán protagonismo. Una combinación que invita a disfrutar del evento en familia o con amigos, incluso para quienes no tienen previsto comprar nada.

Además, el Museo Histórico de Las Merindades mantendrá abiertas al público el resto de sus plantas para quienes quieran aprovechar la visita y conocer mejor la historia de Medina de Pomar y su entorno.

De este modo, el rastro ofrece la posibilidad de completar la mañana o la tarde con una visita cultural, combinando el paseo por los puestos con el descubrimiento del patrimonio histórico de la ciudad.