Abascal denuncia la "violencia organizada" desde Moncloa para "acosar" a Vox en cada acto tras los altercados en La Coruña

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido en Burgos tras los graves altercados registrados ayer en La Coruña, que derivaron en una auténtica batalla campal tras una protesta antifascista contra un acto de su formación, que finalizó con dos detenidos y al menos 15 heridos.

El líder político ha denunciado lo que considera una “violencia organizada desde el Palacio de La Moncloa para acosar los actos de Vox y a las personas que quieren escucharnos”, ha apuntado en una declaración ante los medios en la Plaza Mayor burgalesa.

A su juicio, con esta violencia se pretende que “no hablemos de la mafia de su Gobierno, de sus corrupciones, de las maneras de Pedro Sánchez” e impedir que Vox presente su alternativa política.

Para el líder de Vox, esta “estrategia planificada” trata de desviar la atención de los “problemas de los españoles”, como, en su opinión son, el acceso a la vivienda, la seguridad en las calles y la hiperburocracia, y no deja exponer los programas de otras formaciones políticas.

Además, realizó una denuncia tajante contra la Delegación del Gobierno por permitir esa “contramanifestación” en La Coruña, “a escasos metros” del acto de Vox.

Una postura que, asegura, tiene la voluntad de “hostigar” a su formación y “amparar a las milicias separatistas”, pero también “atemorizando” a sus simpatizantes.

Y es que, tras el altercado de por la mañana en la plaza de María Pita en la ciudad gallega, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales, por la tarde se convocó una concentración a las 19:30 horas sin que la Delegación del Gobierno tuviera conocimiento.

Fue precisamente durante la tarde cuando se vivieron los momentos más tensos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional, con lanzamientos de objetos y destrozo de mobiliario urbano.

La "trampa" de la Ley de Nietos

Abascal también ha avanzado que solicitarán al Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia sobre la conocida como Ley de Nietos, a la que ha calificado como un “gigantesco fraude electoral”.

Así, ha indicado que “no estamos hablando de nietos de exiliados, estamos hablando de bisnietos y de tataranietos, de personas que se fueron de España hace más de un siglo y a veces hace más de dos siglos.”

En la misma línea, subrayó que con esta Ley de Nietos “solo pretendía robar las elecciones por parte de un presidente del Gobierno que, como no puede caminar por las calles y odia al pueblo español, ha pensado que lo mejor es sustituirlo.”

Respecto a las propuestas de su grupo, el líder de Vox ha vuelto a defender la necesidad de aplicar la prioridad nacional, desregular la economía y acometer la deportación inmediata de cualquier extranjero, se encuentre en situación legal o ilegal, que cometa delitos en territorio español.

En el plano de los acuerdos políticos, al ser preguntado por las negociaciones con el Partido Popular en el Senado, ha evitado adelantar detalles de unas conversaciones que califica de “muy serias”, asegurando que su objetivo es” lograr un cambio político total en España”.

Por último, preguntado por la información sobre la vivienda de la portavoz del PSOE en Madrid, ha criticado la "contradicción" entre el discurso socialista y su actuación. “En realidad, el Partido Socialista es la hipocresía andante”, ha concluido.

Milei se queda corto con “dictador”

Finalmente, Abascal se ha reafirmado en los calificativos dedicados recientemente por el presidente de Argentina, Javier Milei, a Pedro Sánchez, calificando al presidente de “dictador”.

Según ha señalado, es “muy certero y se acerca mucho a la realidad”.

Es más, el líder de Vox lo considera un calificativo “bastante pequeño para el jefe de una mafia que ha intentado convencer a unos narcos para eliminar a una juez”. “Se le podría llamar algo más contundente”, finalizó.