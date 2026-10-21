El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de precampaña en Burgos Ricardo Ordóñez Ical

Sánchez, el "zurdo y orgulloso", llama "peña de la motosierra" a Milei, Feijóo y Abascal: "El 29N os llevaremos al aserradero"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles, 21 de octubre, en Burgos contra la "peña de la motosierra, los tijeretazos y los recortes" que representan, a su juicio, el presidente de Argentina, Javier Milei, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.

Así lo ha trasladado durante un mitin de precampaña en el Fórum Evolución de Burgos, donde ha estado acompañado por el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y la cabeza de lista socialista por esta provincia, Esther Peña.

Sánchez, quien ha convertido el "zurdo" de Milei en eslogan propio y motivo de "orgullo", ha advertido de que el próximo 29 de noviembre llevará a todos ellos "al aserradero y vamos a seguir gobernando cuatro años más".

Para el líder de los socialistas, la visita del presidente argentino a España ha creado un "problema" a Feijóo y Abascal, que "le invitaron y no saben qué hacer con él".

"Como les han dicho de no hablar de recortes hasta el 29N y luego hacer lo que queráis, no saben dónde meterse y meterlo (a Milei)", ha ironizado.

El resultado, según ha expuesto, ha sido Feijóo "hablando de pizzas y pisos" y Abascal que le han "pillado fuera, hacemos un Zoom". "A quién pretendéis engañar", ha sostenido.

En este sentido, también ha aprovechado la ocasión para hacer un contraste con Argentina, donde hay "11 millones de argentinos y argentinas en la economía informal, sin cotizar y cobrando en negro", frente a una España donde, "gracias a la reforma laboral y a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hay 22,6 millones de trabajadores".

Mientras que Milei ha bajado el SMI un 40%, en España ha crecido un 66%, según ha defendido Sánchez, que también ha prometido que "el próximo año lo volveremos a subir y todos los que gobernemos".

Respecto a las dudas que siembran PP y Vox sobre la solvencia de las pensiones, Sánchez les ha invitado a hablar con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y a sentarse con los sindicatos para que, en la negociación colectiva, "suban los salarios si están tan preocupados".

"La subida del SMI aumenta los ingresos de la Seguridad Social", ha defendido. Y es que, para Sánchez, "las motosierras y los tijeretazos no construyen nada, sino que destruyen".

Por eso, ha advertido de que Milei "podrá venir aquí a dar lecciones, pero si sus amigos Feijóo y Abascal ganan las elecciones y gobiernan van a hacer con España lo que desgraciadamente está haciendo él con Argentina".

"Fijación con España"

Para el líder socialista, la "fijación con España de Milei y la ultraderecha" es porque "representamos todo aquello que ellos rechazan". En esta línea, se ha referido a que se puede crecer y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, subir el SMI, aprobar una reforma laboral que "reduce la temporalidad" y concentrar el 85% de la creación total de empleo en la zona euro.

"El Fondo Monetario Internacional, que no creo que sea sospechoso de rojo peligroso, lo que ha hecho es rebajar las previsiones de crecimiento de Argentina y subir las de España", ha añadido en una nueva comparación.

Sánchez también ha defendido la revalorización de las pensiones conforme al IPC y que se haya "llenado la hucha de 5.000 millones que nos encontramos a 20.000 millones, para las de hoy y las del mañana".

Frente a los discursos de la derecha, ha garantizado que las pensiones "gozan de máxima salud" y ha cargado contra sus oponentes porque en el plano internacional "solamente han traído guerra, inflación y pobreza". "Lo que no quieras para el mundo, no lo quieras para tu país", ha añadido.

En este punto, el presidente del Gobierno ha augurado que "nuestra victoria va a resonar en todo el mundo entero, va a ser un ejemplo de inspiración, vamos a demostrar cómo se frena a la ultraderecha, ganarla y seguir gobernando cuatro años más".

Quiere que la oposición le siga "insultando" porque "cuando gobiernan recortan" y ha apelado a la fuerza de la gente para movilizar a su electorado, haciendo alusión al lema de la precampaña electoral.

Además, ha avisado de que las mujeres van a ser las "principales víctimas de los recortes, por la desigualdad estructural que sufren" en caso de victoria de PP y Vox y ha hecho un llamamiento hacia ellas frente al intento de los contrarios de "desmovilizarnos, que no vayamos a votar".

"Nosotros tenemos que movilizarnos, votar, ganar y gobernar al día siguiente", ha zanjado ante la multitud que se ha dado cita en el Fórum Evolución de Burgos.

"El boli rojo de la censura"

Justo antes de Sánchez ha intervenido Carlos Martínez, que ha lamentado que la Junta de Castilla y León haya vuelto a ser "pionera en políticas de derecha extrema y ultraderecha al sacar el boli rojo de la censura" con la cultura.

Así se ha referido a la medida de limitar las subvenciones públicas al cine con carga ideológica, que, a juicio del secretario general autonómico de los socialistas, es un "regreso al pasado".

"Ha vuelto a aplicar la política cultural como Dios manda, de adoctrinamiento donde las ayudas solo llegan a los que digan lo que quiere la autoridad que diga", ha añadido en este sentido.

Martínez ha defendido que "qué sería de Castilla y León sin Machado, sin el pensamiento humanista, sin 'Las Ratas' de Miguel Delibes, que denunciaron la miseria rural, sin 'Los Santos Inocentes', que denunciaban el abuso de poder o sin Unamuno, que defendió la autonomía universitaria y se opuso a la dictadura".

El líder del PSOECyL ha defendido que este próximo 29N "nos jugamos el futuro o el pasado" y ha defendido que la cultura es un espacio en el que "caben todos y debe servir para crear sociedades más igualitarias".

Debate sobre pensiones

Por otro lado, Esther Peña ha emplazado a los "irresponsables" candidatos del PP a debatir sobre las pensiones porque, según ha considerado, "ya nos hemos enterado de lo que van a hacer" con las mismas.

"Les reto a que el primer día de campaña hagamos un debate sobre el sistema público de pensiones. No se nos van a escapar. Les vamos a acorralar, que lo digan clarito antes de meter la papeleta en la urna", ha añadido.

Para Peña, el 29N va de "gobernar para la mayoría o dejar tirada a la mayoría" y ha ensalzado las subida del SMI propulsadas por el actual Gobierno, pasando de 730 euros a los 1.221 que entrarán en vigor próximamente.

"Es la distancia entre los dos modelos de país", ha defendido antes hacer un llamamiento para "salir a hablar, rebatir, escuchar, dar argumentos y movilizar a todos aquellos que crean que sus votos no cambian nada".