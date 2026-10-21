Muere un trabajador de una bodega cooperativa de Aranda tras caerle encima la carga de una cinta transportadora

Un trabajador de unos 40 años de la Bodega Tierra Aranda, una cooperativa de Aranda de Duero (Burgos) ha fallecido este miércoles, 21 de octubre, después de caerle encima parte de la carga de una cinta transportadora.

Los hechos han ocurrido sobre las 15:05 horas en la calle San Francisco, número 74, desde donde han llamado a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria para la víctima que había quedado inconsciente.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que han movilizado hasta el lugar una UVI móvil.

Finalmente, el personal sanitario no ha podido hacer nada por salvar la vida del trabajador y han confirmado su fallecimiento.