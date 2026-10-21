La gran cita de la divulgación científica llega a Burgos en octubre: 400 participantes en más de 1.000 metros cuadrados

Burgos se convertirá en uno de los escaparates de la divulgación científica en España en octubre de 2027.

El Fórum Evolución será la sede de la 28ª edición de Ciencia en Acción, un encuentro internacional que reunirá a unos 400 participantes y alrededor de 70 proyectos y talleres para acercar el conocimiento científico al público de todas las edades.

La ciudad se ha impuesto a otras cinco candidaturas en un proceso de selección que también incluía a Palencia, Castropol (Asturias), Cieza (Murcia), La Vall d’Uixó (Castellón) y Puerto Real (Cádiz).

La cita permitirá conocer de cerca experimentos, demostraciones y proyectos educativos en una programación que combina exposiciones, talleres y conferencias durante tres jornadas.

La iniciativa está dirigida a estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores, aunque uno de sus principales objetivos es que la ciencia salga de las aulas y los laboratorios para despertar la curiosidad de la ciudadanía.

La fecha definitiva todavía no está cerrada. La organización contempla dos fines de semana de octubre, del 8 al 10 o del 22 al 24, ambos reservados en el Fórum Evolución.

La programación detallada y las actividades abiertas al público se concretarán más adelante.

La elección de Burgos responde, en parte, a una propuesta que busca unir la evolución humana, el patrimonio y la investigación con la actividad industrial y tecnológica de la ciudad.

Bajo el lema Burgos, evolución en acción, la candidatura ha presentado la conexión entre los hallazgos de Atapuerca y el trabajo que desarrollan actualmente universidades, centros de investigación y empresas vinculadas a la innovación.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha anunciado la designación y ha destacado la relación entre el encuentro y la identidad científica de Burgos.

La candidatura también ha puesto en valor la experiencia local en actividades de divulgación, entre ellas Científicas a Pie de Calle y las competiciones de robótica educativa dirigidas a niños y jóvenes.

El objetivo es que el encuentro no se limite a una exposición de proyectos, sino que sirva también para acercar la investigación a los más jóvenes y fomentar nuevas vocaciones científicas.

En este sentido, la presencia de escolares y familias será uno de los públicos a los que se dirigirán las actividades previstas.

Más de 1.000 metros cuadrados

La propuesta presentada por Burgos contempla habilitar más de 1.000 metros cuadrados en la tercera planta del Fórum Evolución para mostrar los proyectos finalistas.

El edificio contará además con otros espacios destinados a conferencias y actividades participativas.

La ubicación permitirá complementar la visita con otros recursos científicos de la ciudad.

A poca distancia se encuentran el Museo de la Evolución Humana, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y el espacio Burgos Industria, que podrán integrarse en las actividades complementarias que se diseñen para la ocasión.

La candidatura incluye también propuestas para centros educativos y familias, además de demostraciones científicas abiertas a la ciudadanía.

La oferta definitiva, los horarios y las condiciones de acceso están pendientes de concretarse, por lo que todavía no se conocen los detalles prácticos para quienes quieran asistir.

Burgos toma el relevo

Ciencia en Acción se celebra desde el año 2000 y ha consolidado un formato que reúne a quienes enseñan, investigan y divulgan la ciencia.

Su feria permite presentar iniciativas educativas y experimentales ante otros profesionales y el público, con especial atención a las formas de explicar conceptos científicos de manera accesible y atractiva.

Burgos recogerá el testigo de San Sebastián, que acogerá la edición de 2026 del 23 al 25 de octubre.

La designación de la capital burgalesa se ha canalizado a través de la Red Innpulso, de la que forma parte desde 2025 gracias a su reconocimiento como Ciudad de la Ciencia y la Innovación.

La edición de 2027 supondrá así una nueva oportunidad para proyectar la actividad investigadora de Burgos y acercarla a la calle.

La incógnita ahora está en cómo se concretará el programa y qué propuestas podrán disfrutar los ciudadanos durante un fin de semana en el que la ciencia ocupará el centro de la ciudad.