Seis detenidos, varios menores, por la muerte de una anciana en Burgos: fue maniatada y amordazada

La Policía Nacional ha detenido a otras cuatro personas por su presunta implicación en el robo que acabó con la vida de una mujer de 83 años, hallada maniatada y amordazada en su domicilio de la calle Vitoria, en el barrio burgalés de Gamonal, el pasado 13 de octubre.

Con estos nuevos arrestos, confirmados este miércoles por el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, se elevan a seis los detenidos, entre ellos dos menores de 16 y 17 años de origen de Europa del este, señalados como presuntos autores materiales del asalto.

Según las primeras investigaciones, los cuatro nuevos detenidos, todos residentes en Gamonal, habrían desempeñado distintas funciones: uno habría facilitado información para acceder a la vivienda, otro sería el presunto autor intelectual del robo, un tercero habría recibido los objetos sustraídos y el cuarto habría colaborado posteriormente con los menores.

Los dos presuntos autores materiales del robo, detenidos en la madrugada del pasado sábado, permanecen internados en el centro de menores Zambrana de Valladolid.

El resto de los arrestados habría desempeñado diferentes funciones, desde señalar a la anciana como una víctima vulnerable, en este caso fue el mayor de edad detenido, y determinar el momento adecuado para acceder a su vivienda hasta participar en la venta de las joyas sustraídas o actuar como receptador de las mismas.

"Cada uno hay que ponerle en su sitio y saber hasta dónde ha llegado, no hay que especular".

La Policía trabaja para detener a una persona más, cuya participación ya ha sido confirmada, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.

De la Fuente ha precisado que no se trata de un grupo criminal organizado, aunque sí de personas que, en determinadas ocasiones, actúan conjuntamente para delinquir. "Es gente que se dedica a vivir en el lado oscuro y aprovechan su oportunidad".

Durante su comparecencia, el subdelegado también ha advertido de la difusión de información falsa en las redes sociales tras la detención de los dos menores.

En concreto, ha denunciado que se atribuyera la autoría del robo a dos jóvenes catalanes ajenos a la investigación.

El subdelegado ha calificado esa atribución de "torticera y espuria" y ha recordado que difundir este tipo de acusaciones falsas puede constituir un delito.

La investigación, "que se ha hecho con toda discreción" continúa abierta para esclarecer por completo la participación de cada uno de los implicados y proceder a la detención de la persona que, según ha indicado De la Fuente, ya ha sido identificada como presunta implicada en los hechos.

De la Fuente ha afirmado que "el fin de semana ha sido muy triste" porque "tenemos madres de la misma edad y queremos el mejor fin para ellos, esto te rompe los esquemas".

Qué pasó

Los hechos se remontan a la tarde del martes 13 de octubre, cuando una octogenaria murió en su vivienda de Burgos durante un robo.

La mujer se había quedado sola después de comer con su hijo, que se marchó del domicilio antes de que se produjeran los hechos.

Fue su cuidadora quien encontró el cuerpo sin vida, pasadas las seis de la tarde. Al llegar a la vivienda, descubrió que la casa estaba revuelta y que había claros indicios de que se había producido un robo.

La autopsia determinó que la anciana había fallecido por una insuficiencia respiratoria, al no poder acceder a su aparato de oxígeno porque estaba amordazada y maniatada.

Desde el primer momento, la Policía sospechó que la muerte estaba relacionada con un asalto a la vivienda.

La ausencia de signos de fuerza en la puerta hizo pensar a los investigadores que los autores podían conocer a la víctima o sus rutinas y que la mujer les había abierto la puerta.

Las pesquisas posteriores apuntaron a que los implicados la habían identificado previamente como una persona vulnerable y habían elegido el momento más propicio para entrar en su casa.