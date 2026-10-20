Helicóptero medicalizado del Sacyl

Helicóptero medicalizado del Sacyl Sacyl

Burgos

Muere un hombre tras sufrir una indisposición mientras conducía por la AP-1, a la altura de Monasterio de Rodilla

La presencia de un helicóptero medicalizado en la vía generó retenciones.

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Un hombre ha fallecido tras sufrir una indisposición mientras circulaba por la AP-1, a la altura del municipio burgalés de Monasterio de Rodilla.

La vía ha registrado retenciones debido a que los servicios de emergencias de Sacyl han atendido al usuario de la vía que había solicitado asistencia médica por una indisposición.

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Según han informado fuentes del 112 de Castilla y León, que recibieron el aviso de lo ocurrido a las 15:31 horas, finalmente la persona ha fallecido. Fue la Guardia Civil, que se encontraba en el lugar, la encargada de dar el aviso al 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 21 de la AP-1 sentido País Vasco, y hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, incluido un helicóptero medicalizado, cuya presencia ha provocado retenciones en la vía.