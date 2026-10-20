La Guardia Civil desarticula la red que traía embarazadas brasileñas a dar a luz a Burgos: hay una cuarta investigada

La Guardia Civil ha dado por desarticulada, con la investigación de una mujer brasileña, la organización criminal dedicada a traer a España desde países europeos a mujeres brasileñas embarazadas para que dieran a luz en Burgos y así conseguir la nacionalidad española, según ha informado la Agencia EFE.

La mujer, que contactaba con las embarazadas a través de redes sociales y, una vez en Burgos, las acompañaba al hospital y les hacía de traductora, se personó voluntariamente en el juzgado de Villarcayo, que instruye la causa.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron a EFE que conocían que eran cuatro las personas que orquestaban la trama, pero la investigada se encontraba fuera de España cuando se produjeron las detenciones.

Ahora, sabiendo que la Guardia Civil la buscaba, se ha presentado en el juzgado antes de ser detenida.

No ha querido declarar ante la jueza, que le ha retirado el pasaporte ante el riesgo de fuga, y ha quedado en libertad con cargos, al igual que los otros tres investigados: dos hombres españoles detenidos en Medina de Pomar a finales de septiembre y un tercero, brasileño, detenido en Alcoy (Alicante) en octubre.

Están acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular a través de una red que captaba a mujeres brasileñas embarazadas que residían de manera irregular en Bélgica y otros países del norte de Europa.

Les cobraban entre 1.000 y 2.500 euros por un servicio "integral" que incluía alojamiento (disponían de seis viviendas en Villarcayo y Medina de Pomar, alquiladas por habitaciones y de las que obtenían casi 2.000 euros), traslados, traducción, gestión de documentos y asesoramiento en trámites administrativos.

Las mujeres, contactadas por redes sociales, llegaban en la última fase del embarazo y, al nacer los bebés, obtenían la nacionalidad española por el sistema de "simple presunción", lo que facilitaba la regularización administrativa de los progenitores.

Además, se les imputan delitos de falsedad documental −por empadronar a migrantes en viviendas para conseguir la regularización− y coacciones, ya que forzaban a las mujeres a abandonar las viviendas una vez habían tenido a los bebés.