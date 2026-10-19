Pedro Sánchez junto a Tudanca, De la Rosa y Peña en un acto de campaña. Ricardo Ordóñez ICAL

Sánchez recala este miércoles en Burgos tras el choque entre Ferraz y las bases del PSOE por las listas electorales

Pedro Sánchez volverá a Castilla y León esta semana con una parada en Burgos, donde el secretario general del PSOE participará el próximo miércoles, 21 de octubre.

Lo hará en un mitin de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre dos días después de haber estado en Valladolid.

El acto, previsto a las 18.00 horas en el Fórum Evolución, se celebrará en un momento de tensión en el socialismo de la provincia por los cambios introducidos por la dirección federal en las candidaturas electorales.

Junto al presidente del Gobierno intervendrán la secretaria general del PSOE de Burgos y cabeza de lista al Congreso, Esther Peña, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

La visita de Sánchez se produce pocos días después de que la Comisión Federal de Listas del PSOE modificara la candidatura al Senado por Burgos que habían propuesto los órganos provinciales y respaldado la dirección autonómica.

Ferraz decidió retirar a Luis Tudanca, ex secretario general de los socialistas de Castilla y León, como número uno de la lista y situar en su lugar a Aitana Hernando, alcaldesa de Miranda de Ebro. La decisión fue ratificada por el Comité Federal del partido el pasado sábado.

Tudanca, que pretende mantenerse en la puerta giratoria de la política, había recibido un amplio respaldo en las agrupaciones locales burgalesas y su nombre fue incorporado a la propuesta provincial para encabezar la lista al Senado.

Sin embargo, la dirección federal ejerció su capacidad de revisión y lo dejó fuera de la candidatura.

La modificación ha tenido también consecuencias en Palencia, donde Ferraz sustituyó a Álvaro Bilbao, elegido por la militancia para encabezar la lista al Congreso, por la diputada Mariluz Martínez Seijo.

Ambos cambios han provocado críticas dentro del partido y han alimentado las discrepancias.

Eso sí, el secretario autonómico, Carlos Martínez, defendió el sábado que la exclusión de Tudanca se enmarca en la “normalidad” del funcionamiento interno del PSOE, por lo que no ha querido meterse en polémicas.

Tercer acto de Sánchez en Castilla y León

El mitin de Burgos será el tercer acto electoral en el que participe Pedro Sánchez en Castilla y León dentro de la precampaña de las generales.

El presidente ya intervino el domingo 11 de octubre en Ponferrada, en La Térmica Cultural, y tiene previsto participar este lunes en un acto en la Cúpula del Milenio de Valladolid.