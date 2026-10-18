El restaurante donde para a comer la infanta Elena: tienen parrilla de encina, chuletón de vaca y carnes con historia

Un viernes especial y con una visita ‘muy real’ en la provincia de Burgos. La Esquina Ribera, un acogedor restaurante situado en el corazón de Aranda de Duero (Burgos), ha tenido el honor de recibir a su Alteza Real la Infanta Elena.

La primogénita de los reyes eméritos hizo una parada en la capital de la Ribera del Duero en la jornada del viernes, previa a su viaje a Córdoba, donde el sábado protagonizó una intensa agenda institucional para presidir y respaldar las II Jornadas Taurinas Cordobesas.

Sin embargo, antes de cumplir con su compromiso con el mundo del toro, doña Elena decidió regalarse una pausa gastronómica en tierras burgalesas.

El propio equipo del restaurante ha sido el encargado de hacer pública la visita a través de sus redes sociales, acompañando la noticia con una emotiva imagen del momento.

En la foto se puede ver a una relajada y sonriente Infanta Elena posando junto al personal del local, luciendo un atuendo desenfadado con sombrero de ala, sudadera y camisa, muy fiel a su característico estilo campestre y distinguido.



"Hay visitas que convierten un día en un recuerdo especial. Ayer tuvimos el placer de recibir en La Esquina Ribera a Su Alteza Real la Infanta Elena, una visita que nos hizo especial ilusión y que agradecemos de corazón”, expresó.

“Para todo nuestro equipo, es una alegría compartir nuestra casa, nuestra cocina y nuestra manera de entender la hostelería con quienes nos visitan. Gracias por elegirnos y por dejarnos formar parte de este momento. La Esquina Ribera, un lugar donde cada visita tiene su historia", afirmó en redes con orgullo desde el restaurante.

Brasa de encina, carnes con historia y el alma de tres familias

Aunque el establecimiento no ha revelado los detalles exactos de la comanda de la Infanta, tratándose de doña Elena, reconocida aficionada a la buena gastronomía tradicional y a los sabores auténticos de la tierra, todo apunta a que cayó rendida ante la gran especialidad de la casa: sus carnes a la parrilla de encina.

Ubicado en la calle Barrio Nuevo, 5,

La Esquina Ribera es mucho más que un asador tradicional. Se define a sí mismo como un proyecto con "carnes con historia y el alma de tres familias", donde se fusiona el saber hacer local castellano con guiños y pinceladas internacionales que aportan frescura a su carta.

Entre sus propuestas más destacadas al fuego de encina se encuentran el Chuletón de vaca madurada y piezas de novillo seleccionadas.

También cortes ibéricos y jugosas parrilladas como El Encuentro, que combina la tradición local (como la clásica morcilla de Aranda IGP) con el toque de la brasa ahumada.

Entrantes artesanos como su provoleta a la brasa, pulpo ahumado o sus aclamadas croquetas caseras.

No es la primera vez que la Infanta Elena demuestra su predilección por los rincones gastronómicos con encanto y trato cercano.

Una visita ilustre que sin duda sitúa a este acogedor rincón de Aranda de Duero en el mapa de las paradas gastronómicas imprescindibles en Castilla y León.