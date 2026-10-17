Dos menores de 16 y 17 años detenidos por matar a una anciana durante un robo en Burgos: “Fue una consecuencia”

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de 17 y 16 años, ambos residentes en Burgos, como presuntos autores de la muerte de una mujer de 83 años en su domicilio de la calle Vitoria.

La víctima falleció por una insuficiencia respiratoria después de ser amordazada e inmovilizada, unas circunstancias que le impidieron acceder al aparato de oxígeno que necesitaba habitualmente para respirar.

Los dos jóvenes fueron localizados anoche y prestaron declaración durante la madrugada.

A última hora de la mañana, una vez concluido el atestado policial, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de guardia de Burgos, que deberá decidir si solicita su ingreso en un centro de menores como medida cautelar.

La investigación ha permitido recuperar, además, varias de las joyas de oro sustraídas del interior de la vivienda. Los agentes mantienen abiertas las pesquisas y no descartan que puedan producirse nuevas detenciones.

Un robo como principal hipótesis

Desde el primer momento, la Policía Nacional abordó la muerte de la anciana como un posible homicidio y situó el robo entre las principales hipótesis, sin descartar otras motivaciones.

La inspección ocular realizada en el domicilio reveló un evidente desorden y apuntó a que el autor o los autores habían registrado las estancias en las que habitualmente se guardan dinero y joyas.

La autopsia determinó que la mujer murió por una insuficiencia respiratoria después de haber sido amordazada e inmovilizada, lo que le impidió utilizar el dispositivo de oxígeno que precisaba en su vida cotidiana.

El examen forense no encontró otros signos de violencia en el cuerpo.

Las declaraciones recabadas por los investigadores permitieron acotar con precisión el momento de los hechos. Según las pesquisas, el robo y la muerte de la mujer se produjeron durante esa misma tarde.

Las cámaras, clave en la investigación

Con ese margen temporal definido, los agentes de la Policía Judicial intensificaron las gestiones para esclarecer lo sucedido. Entre las actuaciones realizadas figura el visionado de imágenes de cámaras, una labor que permitió avanzar en la identificación de los dos menores ahora detenidos.

La investigación cuenta también con las muestras recogidas por la Policía Científica en el escenario de los hechos. Estas se encuentran en análisis de laboratorio y serán cotejadas con las de los arrestados para aportar nuevos elementos a la investigación.

Las diligencias continúan abiertas para esclarecer por completo las circunstancias de la muerte, determinar la participación de los investigados y comprobar si hubo otras personas implicadas.