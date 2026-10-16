El mercado renacentista ideal para visitar hasta el 18 de octubre: 50 puestos, artesanía, alimentación y recreaciones

Aunque la frenética actividad de verano ya ha quedado atrás, la llegada del otoño no implica que las actividades cesen. Tanto es así, que son muchas las localidades que en estas fechas viven algunas de sus citas más emblemáticas del año a nivel cultural y de tradición.

Es el caso de Medina de Pomar (Burgos), donde durante el mes de octubre tienen dos de los eventos más importantes de su calendario. Por un lado están las fiestas del Rosario, que finalizaron hace unos días y, ahora, llega el turno de 'El último viaje del emperador'.

Este es un evento cultural con 27 años de trayectoria, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que conmemora la llegada de Carlos V en 1556 a la localidad mientras realizaba el camino hacia su retiro en el Monasterio de Yuste (Cáceres).

Y, en este contexto, una de las actividades estrella de esta cita es el mercado renacentista. Una oportunidad única para disfrutar de su casco histórico a través del medio centenar de puestos que se desplegarán a partir de este viernes, 16 de octubre, y estarán operativos hasta el próximo domingo, día 18.

Esta propuesta representa el epicentro de la celebración. Alrededor del mercado, el Ayuntamiento de Medina de Pomar organiza pasacalles musicales y teatralizados, talleres, espectáculos de cetrería, aéreos y de fuego, además de muchas cosas más.

Todo ello enmarcado en las calles empedradas e históricas de la localidad, que es una de las más representativas de la comarca de Las Merindades.

Los artesanos que hasta aquí acuden ofrecerán al público todo tipo de productos. Desde alimentación hasta los oficios más tradicionales como el cantero o el profesional del vidrio.

Precisamente, los participantes impartirán paralelamente talleres, pudiendo centrar su actividad tanto en la venta como en la difusión de todos estos oficios cada vez más en desuso, con el objetivo de intentar dar a conocerlos a generaciones futuras para que no se pierdan.

Este mercado renacentista se presenta, de esta manera, como una opción idónea para complementar un fin de semana completo en Medina de Pomar, o para una visita casual en uno de estos días del fin de semana.

Los puestos abrirán este viernes, 16 de octubre, a partir de las 17:00 horas. Este día inaugural servirá para conocer en primera persona lo que implicó la llegada de Carlos V ahora hace 470 años.

Desfile de Carlos V

Por supuesto, el ambiente medieval y la tradición serán las temáticas que marquen el mercado renacentista, pero el fin de semana tendrá un protagonista absoluto.

Ese será Carlos V, que en 1556 se aposentó un día en la localidad para descansar antes de reanudar su viaje hacia Extremadura para su retiro.

Un hito histórico que representa uno de los momentos más icónicos del pasado en Medina de Pomar, donde se recuerda al monarca cada año desde hace casi tres décadas.

Las recreaciones comenzarán el mismo viernes, con la salida del pregonero a las calles y plazas de la localidad para anunciar la inminente llegada del emperador a la villa. Será a partir de las 20:00 horas y podrá vérsele por las calles del municipio.

Ya el día siguiente, el sábado, a partir de las 19:30 horas, la Plazuela del Corral será el escenario del recibimiento al pregonero real. Junto a él un desfile animado que recorrerá las calles hasta la Plaza Mayor, donde se anunciará, de nuevo, la llegada de Carlos V desde el balcón de la Casa Consistorial.

Posteriormente, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar el gran desfile de la corte castellana, junto a la animación musical, desde la Plaza Mayor hasta la de Somovilla.

Y el domingo, 18 de octubre, último día, llegará el gran momento. A las 12:30 comenzará el gran desfile imperial con la comitiva castellana saliendo desde la Plaza Mayor al encuentro del emperador, que llegará acompañado de su séquito y los caminos se cruzarán en la Avenida Bilbao.

Desde allí, pueblos cántabros y castellanos pondrán rumbo junto al emperador hasta la Plaza de Somovilla, donde Carlos V recibirá las Llaves de la Muy Leal y Noble Villa de Medina de Pomar, dirigiéndose en ese punto a los presentes.

Tres días en los que Medina de Pomar vuelve a la época de Carlos V y en los que el mercado renacentista servirá de epicentro para disfrutar de las actividades lúdicas, pero también un lugar donde conocer, descubrir y comprar productos de la máxima calidad y artesanales.