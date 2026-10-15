Recreación de la llegada de Carlos V a Medina de Pomar en una imagen de archivo. Ayto Medina de Pomar

Carlos V regresa a Medina de Pomar camino de su retiro 470 años después: "Casi cada media hora tenemos una actividad"

Corría el año 1556, cuando Carlos V arrancó el camino hacia su retiro en el Monasterio de Yuste (Cáceres) tras varias décadas de una convulsa vida, pero en la que atesoró el estatus de ser uno de los monarcas que más poder aglutinaron en la historia europea.

Aquel recorrido tras la abdicación de sus coronas en Bruselas, que en su tramo español comenzó con el desembarco en Laredo (Cantabria), ha sido uno de los hitos históricos más documentados y recreados a lo largo de las últimas décadas, haciendo del mismo eventos culturales y dinamizadores del territorio.

Medina de Pomar (Burgos) fue, precisamente, uno de esos puntos por los que el emperador no solo pasó, sino que también llegó a pernoctar. La remembranza de este hito es hoy para esta localidad del centro de Las Merindades una de las citas tradicionales y culturales más destacadas de su calendario.

Cada mes de octubre Medina de Pomar prepara la llegada de Carlos V a la localidad, tal y como en 1556. Ayto Medina de Pomar

Entre el 16 y el 18 de octubre, Medina de Pomar recreará la llegada y recorrido de Carlos V por sus calles, así como su breve estancia en el municipio, haciendo del hito también una oportunidad para recordar su historia propia, sin renunciar al aspecto lúdico de un evento que hace de dinamizador para la hostelería y comercios de la zona.

Un mercado renacentista, talleres, espectáculos, desfiles y pasacalles marcan la programación de 'El último viaje del emperador', que este año cumple su vigesimoséptima edición, ya como una actividad fuertemente consolidada en la localidad y que está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

"Poder volver y que siga llamando la atención"

Aunque la esencia se mantiene, respetando la estructura y elementos clave de esta fiesta, los actos y espectáculos con motivo de la llegada de Carlos V suman cada año novedades.

El objetivo no es otro que mantener la fiesta viva, que quienes acudan un año, puedan seguir haciéndolo y que la participación de los vecinos se mantenga. "Cambiamos bastante los espectáculos para que quien haya venido pueda volver y le siga llamando la atención", defiende la concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo.

Talleres, recreaciones, espectáculos y un mercado renacentista marcan un amplio programa por 'El último viaje del emperador'. Ayto Medina de Pomar

Todavía con la resaca de las fiestas del Rosario, que finalizaron hace unos días, Medina de Pomar se inmiscuye ahora en esta celebración que reciben "con mucha ilusión" dentro de un "mes de octubre que es muy medinés".

Para esta localidad, la llegada del emperador representa una oportunidad para que "otro fin de semana más la ciudad se llene de gente y que tanto nuestro comercio como hostelería esté mucho más activa".

"Es lo que desde el Ayuntamiento buscamos con todos estos grandes eventos", sostiene la edil responsable de los actos.

Actividades destacadas

Entre el sinfín de actividades, pues "casi cada media hora tenemos una", Angulo destaca algunas como el desfile castellano del sábado. "Es muy nuestro, con nuestras danzas y dulzaineros", relata.

Por supuesto, no podía faltar el gran desfile imperial del domingo, el acto central de esta conmemoración, con el encuentro del Condestable y el emperador y el momento en el que se juntan los pueblos de Cantabria y de Castilla.

En estas propuestas participan alrededor del medio millar de personas, aunque es una cifra difícil de cuantificar, pues las asociaciones y los vecinos se reparten entre los desfiles y las recreaciones.

Luego está el mercado renacentista, que se despliega por el casco histórico de Medina de Pomar en torno al medio millar de puestos donde comprar alimentación y productos artesanales, que sirve como epicentro desde donde parten y se celebran muchos de los espectáculos, talleres y pasacalles.

"La gente va a poder hacer algo diferente cada vez. Está súper completo. Es una fiesta muy familiar, los pequeños van a encontrar mucho, pero también los mayores", avanza la concejala.

Precisamente, los niños y niñas tendrán su zona especial en la Plaza Mayor, un rincón donde disfrutar de forma lúdica, pero también aprender a la vez.

"Van a tener luchas de caballeros, con pequeños escuderos, una zona de cañonazo, donde enseñan cómo funcionaba la artillería. Las aves rapaces y también hay música", adelanta Nerea Angulo.

Novedades de esta edición

Una de las principales novedades es el dragón Eldryn, que acompañará a los pasacalles musicales y teatralizados, dentro de un estreno que pretende darle colorido y diversión a estas actividades.

Otra de las propuestas inéditas serán los espectáculos aéreos, sobre una estructura de unos 10 metros que conectará la historia de Medina de Pomar con el medievo y "un día incluso con el fuego".

En definitiva, el objetivo principal que se marcan en la Concejalía de Cultura y Turismo no es otro que la fiesta de Carlos V en Medina de Pomar "siga funcionando".

Imagen de archivo de la recreación de la llegada de Carlos V a Medina de Pomar (Burgos). Ayto Medina del Campo

"Cuando son eventos como este que son relativamente similares de un año a otro, que siga funcionando y que la gente se vaya animando es muy importante", apunta.

Por último, Angulo invita a quienes puedan a acudir un solo día a Medina de Pomar a hacerlo al gran desfile imperial del domingo, 18 de octubre, previsto para las 12:30 horas.

"Va a ser el momento en el que todo esto que se ha hablado se aglutine y se junte", zanja la edil, unos días antes de volver a recibir a Carlos V en la localidad, tal y como ocurrió ahora hace 470 años.