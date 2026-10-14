La universidad para personas mayores bate récord en Medina de Pomar con 105 alumnos matriculados

Inauguración del curso académico de la Universidad Abierta a Mayores, de la UBU, en Medina de Pomar. Ayto Medina de Pomar

La Universidad Abierta a Mayores, impulsada por la Universidad de Burgos (UBU), ha inaugurado este pasado martes, 14 de octubre, el curso académico 2026-2027 en Medina de Pomar. Y lo ha hecho con récord de alumnos matriculados, al registrar 105, desde su puesta en marcha en 2015.

La principal novedad de este año es la apertura de la nueva sede en la Fundación Juan del Campo, cuyo salón de actos acogerá las clases después de la colaboración y el esfuerzo del Ayuntamiento de Medina de Pomar.

El espacio, de mayor capacidad, ha permitido que se pueda ampliar el número de matrículas y dar respuesta al creciente interés por una iniciativa que ya se ha consolidado como punto de encuentro para continuar aprendiendo y compartir inquietudes.

En el acto de inauguración estuvo presente la directora del programa en la UBU, Vanesa Baños, que tuvo palabras de agradecimiento con el Consistorio por apostar por la mejora del programa que acerca la universidad al medio rural a través de la nueva sede.

De la misma forma, dio las gracias a los estudiantes por sus ganas de continuar aprendiendo, contribuyendo así al crecimiento del programa en Medina de Pomar.

Por otro lado, el alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con seguir apoyando la iniciativa.

El traslado hasta unas instalaciones con mayor aforo implica, a su juicio, un nuevo paso en esa colaboración y permite que más personas puedan acceder a una oferta que enriquece la vida cultural y social del municipio, pues el programa "no solo comprende las clases, sino el café de antes o después, las excursiones, etc".

La lección inaugural estuvo protagonizada por el profesor Pedro Ojeda Escudero, que impartió la conferencia bajo el título 'Puesto ya el pie en el estribo', con la que dio la bienvenida al nuevo curso académico.

La Universidad Abierta a Mayores busca fomentar el acercamiento a la cultura y las relaciones interpersonales a través del aprendizaje a lo largo de la vida.