Imagen de archivo de la recreación de la llegada de Carlos V a Medina de Pomar (Burgos). Ayto Medina del Campo

Medina de Pomar se viste de época para recibir a Carlos V: talleres, espectáculos aéreos y de fuego, música y un mercado

Entre el 16 y el 18 de octubre, Medina de Pomar (Burgos) volverá a embarcarse en un viaje al Renacimiento para recibir al emperador Carlos V, tal y como ocurriera en 1556, en una cita cultural que cumple su vigesimoséptima edición y es una de las referentes dentro del calendario del municipio.

La recreación histórica, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, del paso del emperador por Medina de Pomar, con motivo de su último viaje hacia el monasterio de Yuste, llenará las calles del casco histórico de desfiles, música, artesanía y actividades para todas las edades.

Para la concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, esta celebración representa la "segunda gran cita de nuestro octubre medinés después de las Fiestas del Rosario".

"Es una fiesta para todos los públicos, que se disfruta durante todo el fin de semana y que nos hace mucha ilusión porque conmemoramos un hecho histórico de nuestra ciudad que supone una nueva oportunidad para que nuestra hostelería y comercio vuelvan a estar activos", ha sostenido.

La programación arrancará el viernes, 16 de octubre a las 17:00 horas con la apertura del mercado renacentista y los primeros pasacalles teatralizados y musicales.

Los momentos centrales de las actividades tendrán lugar el sábado y el domingo con los desfiles. El primero de ellos será el día 17 a las 19:30 horas, con el recibimiento del pregonero real en la Plazuela del Corral y su recorrido hasta la Plaza Mayor.

En este último punto anunciará la llegada de Carlos V desde el Ayuntamiento de Medina de Pomar, junto a las palabras del Condestable de Castilla y del alcalde, Isaac Angulo Gutiérrez.

Posteriormente, a las 20:00 horas, comenzará el desfile de la Corte Castellana, que estará protagonizado por la participación local y llegará hasta la Plaza Somovilla, donde actuarán tanto el grupo de danzas Raíces como los dulzaineros Los Requiebros.

Por otro lado, el domingo, 18 de octubre, a las 12:30 horas, después de la misa renacentista, se celebrará el Gran Desfile Imperial. Este segundo acto central recreará a la comitiva castellana que saldrá desde la Plaza Mayor hacia el encuentro con el emperador y la corte cántabra que lo acompaña.

Tras ello, ambas cortes desfilarán juntas por la Avenida Bilbao hasta la Plaza Somovilla, donde tendrá lugar la entrega de llaves de la villa. La jornada seguirá con un combate de caballeros a las 14:00 horas y el almuerzo de hermandad para los participantes de los desfiles en el Polideportivo Municipal.

Novedades de esta edición

Entre las novedades de esta edición destaca Eldryn, un dragón animado que será el encargado de abrir los desfiles y que recorrerá el mercado durante todo el fin de semana.

También se han ampliado las exposiciones temáticas de la Plaza del Alcázar y se incorpora la Artillería del Emperador, con el disparo de un cañonazo imperial en diferentes momentos del fin de semana.

El público infantil también podrá disfrutar de nuevas propuestas, como la lucha de pequeños reclutas en el campamento de la Plaza del Alcázar.

El rincón para los más pequeños de la Plaza Mayor ofrecerá juegos de ingenio, de mesa, atracciones ecológicas, cuentacuentos inspirados y relacionados con Medina, y talleres, impartidos por monitores especializados.

A todo ello hay que sumar los talleres de oficios que están repartidos por el mercado y las exhibiciones de aves rapaces de Las Águilas de Valporquero.

También se ha reforzado los espectáculos de calle, con pasacalles musicales y teatralizados, malabares y acrobacias. Además, la Plazuela del Corral acogerá el viernes, a las 22:00 horas, un espectáculo aéreo con pirotecnia y fuego.

Los conciertos de música renacentista y otras propuestas de circo aéreo completarán la oferta. El mercado, por su parte, abrirá el viernes a las 17:00 y mantendrá su actividad sábado y domingo, con cierre previsto a las 21:00 horas el último día.