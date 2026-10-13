Condenada por apropiarse del coche de un hombre al que hizo creer que mantenían una relación: lo vendió en Rumanía

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado, con un año y un día de prisión, a una mujer por un delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de relaciones personales, como han informado fuentes jurídicas.

Todo después de hacerse con el coche de un hombre “con disminución de las facultades mentales” con el que “fingió mantener una relación sentimental”.

La mujer consiguió que le entregara su vehículo con el pretexto de enseñárselo a un posible comprador. Ese vehículo fue vendido posteriormente en Rumanía.

Según se desprende de una sentencia firme dictada el pasado 29 de septiembre, cuya resolución se dictó tras la conformidad de la acusada con la calificación del Ministerio Fiscal, la mujer “hizo creer a la víctima que mantenían una relación sentimental, pese a conocer que las facultades mentales del hombre estaban mermadas”.

En julio de 2020 consiguió que le prestara un Jeep Compass, valorado en 21.890 euros, con el pretexto de que un conocido quería probarlo antes de comprarlo. En lugar de devolverlo, trasladó el vehículo a Rumanía y lo vendió allí por 14.000 euros a un tercero de buena fe.

Además de la pena de prisión, la sentencia impone una multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros y una indemnización de 10.000 euros.

La prisión queda suspendida durante cuatro años, siempre que la condenada no vuelva a delinquir, comunique los cambios de domicilio y abone la indemnización en cuotas mensuales de 276 euros.