Condenan a una mujer tras apuñalar por sorpresa a su padre en el domicilio familiar

La Audiencia de Burgos ha condenado a cinco años de prisión a una mujer como autora de un delito de asesinato en grado de tentativa tras apuñalar por sorpresa a su padre en el domicilio familiar, como han informado fuentes jurídicas.

La pena de prisión, como apuntan las mismas fuentes, va a ser sustituida por el internamiento de la acusada en un centro “adecuado” para el tratamiento de su patología ya que “presentaba una alteración de su capacidad volitiva”.

Una patología que venía “derivada de su trastorno de la personalidad y del consumo de cocaína”.

La agresión causó al hombre graves lesiones abdominales y renales que precisaron varias intervenciones quirúrgicas, un prolongado ingreso hospitalario y tratamiento de hemodiálisis.

Agresión sexual

Además, la Audiencia de Burgos ha condenado a un año de prisión y a una indemnización de 1.500 euros por daños morales al propietario de un establecimiento hostelero como autor de un delito de agresión sexual cometido contra una mujer que había acudido al local para “optar a un puesto de trabajo”.

Según los hechos probados, señalan fuentes jurídicas, el acusado realizó “diversos tocamientos de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima” e “intentó introducirle los dedos en la vagina” llegando además “a masturbarse sobre ella”.