La Banda Ciudad de Burgos celebra su 35 aniversario con una temporada que incluye seis grandes citas

La Banda Ciudad de Burgos presenta su nueva temporada de conciertos 2026/2027 bajo el título ‘Confluencias’, una propuesta con la que la formación celebra sus 35 años de trayectoria y que apuesta por el encuentro entre diferentes épocas y estilos musicales.

La nueva temporada ofrecerá al público burgalés un recorrido por repertorios muy diversos y llevará la música de la Banda a algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Principal, la Catedral y el Fórum Evolución, además de las plazas y calles de Burgos.

El ciclo arrancará en el Teatro Principal con ‘Horizontes de libertad’, el próximo 21 de noviembre a las 20:30 horas, un programa integrado por obras de Rossano Galante, Óscar Navarro y José Alberto Pina.

Permitirá descubrir diferentes paisajes sonoros y composiciones de gran fuerza y contraste.

La segunda propuesta llegará el 20 de diciembre, a las 19:30 horas, también en el Teatro Principal, con ‘Universos de cine’, un concierto que combinará música e imagen a través de algunas de las grandes bandas sonoras de la historia del cine.

El programa incluye obras vinculadas a películas como El Rey León, Mulan, Aladdin, La máscara del zorro, Gladiator y Star Wars.

El programa del Teatro Principal concluirá el 31 de enero de 2027 con ‘Mundos entrelazados’, un concierto que reunirá obras de Arturo Márquez, George Gershwin y Joaquín Turina.

La actuación contará además con la pianista Natalia González Saiz como solista en Rhapsody in Blue.

Tras estas tres citas, la Banda se trasladará a la Catedral para ofrecer su tradicional Concierto de Cuaresma, el 7 de marzo de 2027 a las 20:15 horas.

La entrada será mediante invitación (estarán disponibles en la tienda del templo catedralicio) y el programa se determinará próximamente.

Uno de los momentos centrales de la temporada llegará el 16 de abril de 2027, a las 20:00 horas, en el Fórum Evolución, con ‘Recordando a Nino Bravo’.

La Banda Ciudad de Burgos, bajo la dirección de Héctor Gómez Sorrigueta, compartirá escenario con el reconocido cantante y pianista Serafín Zubiri en un concierto sinfónico de homenaje al artista valenciano, en el que se recorrerán cronológicamente los cinco discos publicados por Nino Bravo a lo largo de su trayectoria.

La programación continuará con la participación de la Banda en la Noche Blanca, una de las grandes citas culturales de Burgos, con un concierto en el Teatro Principal cuya fecha y contenidos se anunciarán dentro de la programación específica de esta celebración.

Durante el verano, además, la formación volverá a salir a las calles de la ciudad. La Banda será protagonista del concierto de inauguración de las fiestas de San Pedro y San Pablo, en la Plaza Mayor, como antesala del pregón y del lanzamiento de la bota.

Asimismo, durante el mes de julio ofrecerá un ciclo de tres conciertos en la Plaza del Rey San Fernando, con la Catedral de Burgos como escenario de fondo.

35 años de música compartida

La temporada ‘Confluencias’ supone también la celebración de los 35 años de historia de la Banda Ciudad de Burgos, una formación sinfónica gestionada por la Asociación Impulso Musical, entidad fundada en 1991 con el objetivo de crear la primera banda de música civil de la ciudad.

A lo largo de más de tres décadas, la Banda ha consolidado un proyecto basado en la música, la participación y el compromiso con Burgos, con una actividad que abarca desde la música original para banda sinfónica hasta repertorios de diferentes épocas y estilos.

Su presencia está estrechamente vinculada al calendario cultural y festivo de la ciudad, con actuaciones en citas como Santa Cecilia, Navidad, San Lesmes, Semana Santa, Noche Blanca o las fiestas de San Pedro.

La Banda afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir consolidando su identidad artística y desarrollar una programación diversa, abierta y exigente, manteniendo la música como un espacio de encuentro con la ciudadanía.

Las entradas para el ciclo de conciertos del Teatro Principal tienen un precio de 5 euros y están disponibles en las taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal, Cultural Cordón y CAB, así como a través de TeleEntradas de Caja de Burgos. El concierto ‘Recordando a Nino Bravo’ contará con entradas de 30 y 35 euros.