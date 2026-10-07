Fallece un hombre y otro resulta herido tras precipitarse desde un primer piso en Burgos

Un hombre, de unos 70 años, ha fallecido y otro, de unos 80, ha resultado herido tras precipitarse en la Calle Alfareros de Burgos desde un primer piso, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 16:14 horas de esta tarde de miércoles, 7 de octubre, y el alertante informaba de una caída de dos varones por la ventana. Señalaba que se habían precipitado, desde un primer piso, y solicitaban asistencia para los heridos, uno de ellos de gravedad.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

El personal de Sacyl ha confirmado que uno de los varones, de unos 70 años, ha fallecido y han trasladado al segundo hombre, de unos 80 años, en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.