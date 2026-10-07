La ciudad de Burgos durante la Navidad. Cedida

Burgos busca una gran instalación artística para iluminar la Navidad junto a la Catedral

La plaza del Rey San Fernando, a los pies de la Catedral de Burgos, será uno de los escenarios de la próxima Navidad.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el concurso para elegir una gran instalación artística que ocupará este espacio entre el 19 de diciembre de 2026 y el 3 de enero de 2027.

La iniciativa parte de la Concejalía de Festejos de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo.

El presupuesto alcanza los 99.999,24 euros, IVA incluido. Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 16 de octubre a las 23:59 horas.

El Consistorio busca una obra concebida específicamente para este lugar. No se ha fijado un estilo o una temática concreta.

Los artistas tendrán libertad para plantear sus propuestas, aunque deberán conseguir que la instalación dialogue con el entorno y con la propia Catedral.

La idea es que la plaza se transforme durante las fiestas con una intervención de gran formato. Una obra que no solo tenga un componente artístico, sino que también encaje en el espacio urbano y pueda ser disfrutada por los burgaleses y los visitantes.

El proyecto deberá tener en cuenta además la gran afluencia de público que se espera durante las fechas navideñas.

La seguridad, la accesibilidad, la resistencia de los materiales y la conservación de la instalación serán algunos de los aspectos que tendrán que resolver los participantes.

El equipo de Gobierno de Cristina Ayala busca una propuesta que combine calidad artística, innovación, sostenibilidad y viabilidad técnica.

También se tendrá en cuenta el impacto visual de la obra y su capacidad para relacionarse con las personas que se acerquen a la plaza.

Dos semanas junto a la Catedral

La instalación podrá visitarse durante dos semanas. Su exposición comenzará a las 18:00 horas del 19 de diciembre de 2026 y finalizará a las 23:59 horas del 3 de enero de 2027.

El concurso contempla además un proceso de valoración anónimo. El jurado analizará las propuestas sin conocer inicialmente la identidad de sus autores, con el objetivo de garantizar la objetividad de la elección.

Una vez abiertos los sobres, el jurado tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para emitir su fallo y dar a conocer el proyecto ganador.

Las propuestas se valorarán sobre un máximo de 100 puntos.

La calidad artística y el carácter innovador serán los aspectos con mayor peso, con 35 puntos. Se tendrán en cuenta la originalidad, la creatividad, la interacción con el público y la relación de la obra con el entorno.

La memoria técnica aportará otros 30 puntos. En este apartado se analizarán cuestiones como la seguridad, la accesibilidad, la durabilidad y la planificación del montaje.

La sostenibilidad y la eficiencia energética tendrán un peso de 15 puntos. Los 20 restantes corresponderán a la memoria económica.