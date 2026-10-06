Dos heridos tras una colisión entre un camión y un turismo en San Juan del Monte

Una mujer de unos 60 años y un hombre de unos 40 resultaron heridos este martes, 6 de octubre, tras el choque de un camión y un turismo en el kilómetro 15 de la BU-925 en San Juan del Monte (Burgos), según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias recibió un aviso a las 15.27 horas que alertaba del incidente y se indicaba que la ocupante del turismo había resultado herida y estaba atrapada en el interior.

El 112 dio entonces aviso a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos, bomberos de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaron una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario atendió a la herida, una mujer de unos 60 años, que fue posteriormente trasladada al Complejo Asistencial de Burgos en UVI móvil, y a un hombre de unos 40 años, trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos).