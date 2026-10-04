La Semana Cidiana de Burgos mantiene en la tarde de este domingo el mercado medieval y suma la proyección de 'El Cid'
El mercado continúa abierto con sus puestos de artesanía y gastronomía y la programación de animación prevista se desarrollará con normalidad.
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La Semana Cidiana afronta este domingo su última jornada con la continuidad del mercado medieval y de las actividades de animación previstas, a las que se suma esta tarde la proyección de la película El Cid en el Teatro Principal de Burgos.
El mercado medieval permanecerá abierto con normalidad y mantendrá sus puestos de artesanía y gastronomía, mientras que a lo largo de la tarde se desarrollarán las diferentes propuestas de animación programadas en este espacio.
A las 17:00 horas, el Teatro Principal acogerá la proyección de 'El Cid', dirigida por Anthony Mann y protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren. La sesión se celebra con motivo del 65 aniversario del estreno de la película, una de las grandes producciones cinematográficas dedicadas a la figura del Cid Campeador.
Con esta jornada, la Semana Cidiana encara la recta final de su edición de 2026, que concluirá esta tarde después de nueve días de programación dedicada a la figura histórica y legendaria del Cid Campeador.