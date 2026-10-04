Imagen de la Semana Cidiana de Burgos

Imagen de la Semana Cidiana de Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

Burgos

La Semana Cidiana de Burgos mantiene en la tarde de este domingo el mercado medieval y suma la proyección de 'El Cid'

El mercado continúa abierto con sus puestos de artesanía y gastronomía y la programación de animación prevista se desarrollará con normalidad.

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La Semana Cidiana afronta este domingo su última jornada con la continuidad del mercado medieval y de las actividades de animación previstas, a las que se suma esta tarde la proyección de la película El Cid en el Teatro Principal de Burgos.

El mercado medieval permanecerá abierto con normalidad y mantendrá sus puestos de artesanía y gastronomía, mientras que a lo largo de la tarde se desarrollarán las diferentes propuestas de animación programadas en este espacio.

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A las 17:00 horas, el Teatro Principal acogerá la proyección de 'El Cid', dirigida por Anthony Mann y protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren. La sesión se celebra con motivo del 65 aniversario del estreno de la película, una de las grandes producciones cinematográficas dedicadas a la figura del Cid Campeador.

Con esta jornada, la Semana Cidiana encara la recta final de su edición de 2026, que concluirá esta tarde después de nueve días de programación dedicada a la figura histórica y legendaria del Cid Campeador.