La Semana Cidiana de Burgos adapta su programación para garantizar la seguridad ante la alerta meteorológica

La Semana Cidiana modificó su programación prevista para esta mañana debido a la previsión de lluvias y a la alerta meteorológica declarada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que continúa activa.

La organización decidió suspender varias de las actividades programadas en el campamento Río Arlanzón, situado en el Paseo Sierra de Atapuerca, como medida de precaución y con el objetivo de “garantizar la seguridad de participantes y público”.

En concreto, quedan suspendidos los "juegos cidianos", el "torneo ecuestre medieval" y la "exhibición de vuelo libre de rapaces" que estaban previstas durante la mañana.

Pese a los cambios, buena parte de la programación de la Semana Cidiana continuará desarrollándose con normalidad. Entre las actividades previstas para este domingo se encuentran de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo de Burgos, armas y esgrima histórica, a continuación, de 11 a 13.30 horas, en el Monasterio de San Juan, exposición del patio de recreadores históricos.

También comenzará a las 11 horas, en la Plaza de San Juan, explicaciones sobre equipamiento medieval dirigidas a niños y familias, sin combates, que durará hasta las 14 horas.

Otra de las actividades que se mantiene es armas y combate en la Edad Media, con comienzo a las 11 horas en la Sala Capitular del Monasterio de San Juan, y una hora más tarde, a las 12 horas, comenzará la misa en homenaje al Cid Campeador, en la Catedral de Burgos.

Y la última actividad de la mañana, dará comienzo a las 12.30 horas en el Monasterio de San Pedro de Cardeña, con una visita guiada a la bodega, que terminará a las 13.30 horas.

Además, las actividades de animación previstas en el mercado medieval se mantendrán siempre que las condiciones meteorológicas permitan su desarrollo "con seguridad".

En cambio, la organización señaló que informará sobre la programación prevista para esta tarde en función de cómo evolucione la situación meteorológica.

La decisión se adoptará manteniendo como "prioridad" la seguridad tanto de los participantes como del público, en un contexto marcado por la alerta meteorológica y la previsión de lluvias en Burgos.