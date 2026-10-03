El actor Sergio Peris-Mencheta pronuncia el discurso del pregón de la Semana Cidiana 2026, este sábado en la ciudad de Burgos Ricardo Ordóñez ICAL

Sergio Peris-Mencheta emociona a Burgos con su íntimo y emocional pregón de la Semana Cidiana 2026

La lluvia no logró apagar el pregón en Burgos. En la mañana de este sábado, en el balcón del Arco de Santa María, el actor Sergio Peris-Mencheta abrió la jornada grande de la Semana Cidiana con un discurso personal que emocionó a quienes aguantaron bajo los paraguas.

El Ayuntamiento de Burgos había convocado al público a las 13:30; un numeroso grupo se congregó en la zona hasta que el agua obligó a cancelar parte del espectáculo previsto.

El momento tenía su ritual. Tras el desfile de la comitiva −cerca de un millar de recreacionistas que partieron del Solar del Cid con pendones, caballos y figuras de Rodrigo Díaz de Vivar y doña Jimena−, un halcón entregó el texto al pregonero.

Peris-Mencheta, que hace una década interpretó al Campeador en 'El Ministerio del Tiempo', no leyó un discurso de manual. Empezó con unos párrafos escritos años atrás, en un momento de necesidad de poner en palabras lo que sentía.

Contó que su primer Cid no fue el de Charlton Heston en la superproducción de 1961, sino Ruy, el protagonista de la serie infantil Ruy, el pequeño Cid. Y, con la lluvia ya intensa, compartió el diagnóstico de leucemia que cambió su vida. Los gritos de '¡Viva el Cid!' y '¡Viva doña Jimena!' no se detuvieron.

La Semana Cidiana, que el Consistorio presenta como la segunda fiesta de la ciudad, se celebra del 26 de septiembre al 4 de octubre con más de un centenar de actividades. Este año coincide con el 65 aniversario del estreno de 'El Cid', de Anthony Mann, y ha ampliado el mapa de la celebración al castillo.

El mercado medieval suma 150 puestos y el programa mezcla congreso, esgrima histórica, torneo ecuestre y el desfile nocturno de antorchas. El pregón, pese al cielo gris, cumplió su función: devolver a Burgos, por unas horas, al siglo XI y a la voz de quien ya había sido el Cid en la ficción.

Suspendida la actividad exterior

La programación de la Semana Cidiana prevista esta tarde en espacios exteriores queda suspendida ante la situación meteorológica adversa y la alerta por lluvias y tormentas declarada en toda Castilla y León por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León.

La alerta, activada desde las 10:00 horas de hoy, se mantiene ante la previsión de lluvias y tormentas durante las próximas horas, con posibilidad de chubascos fuertes y granizo, circunstancias que desaconsejan la celebración de actividades al aire libre.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad del público, participantes, artistas, técnicos y trabajadores, se ha decidido suspender toda la programación exterior prevista para esta tarde, sábado 3 de octubre.

La medida afecta a todas las actividades programadas al aire libre durante la tarde de hoy.

Por su parte, se mantienen las actividades previstas en espacios cerrados, entre ellas: la visita guiada a San Pedro de Cardeña, de 16:30 a 18:00 horas, la exposición en el patio de recreadores históricos del Monasterio de San Juan, de 17:00 a 20:00 horas.

También ‘65 años de El Cid: el Campeador en la pantalla’, con la participación de Andrea Bronston, hija del productor Samuel L. Bronston; José Luis Corral, historiador y escritor; Carlos Reosado, de la Spain Film Commission, y la moderación del periodista Alberto Marroquín.

Además, Armas y esgrima histórica, en el Museo de Burgos, de 17:00 a 19:00 horas, y Lectura del Cantar de mio Cid, en Capitanía, de 17:00 a 19:30 horas.

Respecto a la programación prevista para mañana, domingo 4 de octubre, se mantiene el seguimiento de la evolución de la situación meteorológica y se adoptarán las decisiones que correspondan atendiendo a las previsiones y a las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.

Cualquier modificación de la programación de mañana será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

El Ayuntamiento lamenta las molestias que esta decisión pueda ocasionar a las personas que tenían previsto participar o asistir a las actividades suspendidas, pero las condiciones meteorológicas previstas hacen necesario adoptar esta medida preventiva.

Asimismo, recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de Protección Civil ante la situación meteorológica adversa.