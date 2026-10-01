I Foro de Cónsules Honorarios de la República de Polonia en España, celebrado el pasado domingo en el Alcázar de los Condestables. Cedida

Medina de Pomar mira a Europa desde el medio rural y explora futuras alianzas con Polonia

Medina de Pomar se ha abierto a nuevas vías de cooperación internacional con la celebración en el Alcázar de los Condestables del I Foro de Cónsules Honorarios de la República de Polonia en España.

Se trata de una cita que reunió a representantes consulares, universitarios, empresariales e institucionales y que dejó sobre la mesa propuestas de colaboración económica, cultural y académica con proyección europea.

El encuentro, promovido por el Consulado Honorario de la República de Polonia en Castilla y León y Cantabria, sirvió para mostrar el potencial de Medina de Pomar.

Y de la comarca de Las Merindades ante una red de interlocutores nacionales e internacionales y para explorar nuevas oportunidades de desarrollo en el medio rural.

El alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo Gutiérrez, agradeció la implicación del cónsul honorario, Enrique Villamor, y la elección de la localidad como sede de este primer foro.

Durante su intervención, defendió la necesidad de impulsar alianzas entre territorios para afrontar los retos demográficos y económicos.

“El desarrollo rural exige actividad económica, buenas conexiones, servicios y capacidad para atraer y retener población. Ningún municipio resuelve todo eso por sí solo”, afirmó.

Angulo subrayó además la importancia de este tipo de encuentros como espacios de intercambio de experiencias y de creación de redes de colaboración que permitan conectar conocimientos, recursos e iniciativas.

El concejal de Casco Histórico y Planeamiento Urbanístico, José Juan Martínez Larriba, fue el encargado de presentar las principales fortalezas del municipio.

Destacó el potencial del territorio, las oportunidades ligadas al aprovechamiento de la biomasa y el papel de las pedanías como espacios para vivir, emprender y desarrollar proyectos vinculados al medio rural.

“Nuestro municipio tiene un territorio muy extenso”, recordó el edil, quien incidió también en la función de Medina de Pomar como centro comercial, de servicios y de actividad cultural para toda la comarca de Las Merindades.

Martínez Larriba vinculó esta visión de conjunto con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y la revisión del Plan Especial del Casco Histórico, documentos que buscan responder a las necesidades actuales del municipio, favorecer un crecimiento ordenado y garantizar la conservación del patrimonio.

Entre las iniciativas abordadas durante la jornada figuraron posibles misiones comerciales con Polonia, proyectos universitarios y de investigación, intercambios culturales y programas de formación y movilidad juvenil.

Una de las propuestas que despertó mayor interés fue la posibilidad de avanzar en un hermanamiento entre Medina de Pomar y el municipio polaco de Dobczyce, como punto de partida para futuras actuaciones conjuntas.

El foro sirvió también para presentar la futura Red Europea de los Pueblos, una plataforma de cooperación entre ayuntamientos, consulados, universidades, empresas y asociaciones que cuenta con el apoyo de la Universidad de Burgos.

Desde el Ayuntamiento valoran de forma positiva el desarrollo de la jornada y consideran que los contactos establecidos pueden convertirse en proyectos concretos que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de Medina de Pomar y de Las Merindades.

La cita dejó además una idea compartida entre los participantes: que la internacionalización y la cooperación europea también pueden construirse desde el ámbito rural.