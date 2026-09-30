Burgos lleva su Club de Producto a San Sebastián Gastronomika

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, durante la presentación de este miércoles Ayuntamiento de Burgos

Burgos estará presente del 5 al 7 de octubre en San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country con el Club de Producto Burgos Gastronomy City como eje de su participación.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Burgos a través de ProBurgos, reúne ya a 55 profesionales, empresas y entidades vinculados a la gastronomía de la ciudad y afronta en San Sebastián su primera gran cita ferial desde su puesta en marcha.

El Club continúa abierto a nuevas incorporaciones y la adhesión es gratuita.

Su planteamiento va más allá de la restauración: junto a restaurantes y gastrobares tienen cabida productores, industria agroalimentaria, alojamientos, comercio especializado, empresas vinculadas al turismo, centros de formación e investigación y otros agentes relacionados con el sector.

Burgos llevará además a Gastronomika la guía Burgos Gastronomy City, que reúne la oferta de los miembros adheridos y servirá como herramienta de promoción durante la feria.

La elección de San Sebastián Gastronomika como primer gran escaparate ferial del Club responde tanto a la relevancia profesional del encuentro como a la proximidad del mercado vasco, de especial interés para Burgos.

La cita reúne a profesionales de la restauración, responsables de compras, distribuidores y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Para aprovechar ese escaparate, Burgos contará durante las tres jornadas con un stand propio de 12 metros cuadrados en el espacio Market del Kursaal, que concentrará una programación de presentaciones, degustaciones y demostraciones protagonizadas por diferentes miembros del Club.

Tres días de propuestas burgalesas

La programación arrancará el lunes 5 de octubre con la presentación de la cerveza artesana Virtus y un showcooking a cargo de Diego Sancho y Álvaro Díaz, de Aura Gastronómica.

El martes 6 de octubre, Eduardo Luengo, de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Burgos (ACOREBU), protagonizará una propuesta centrada en la elaboración de tapas y en el producto burgalés. La jornada contará también con la participación del coctelero Max Vázquez.

La presencia burgalesa se completará el miércoles 7 de octubre con la Escuela de Hostelería de La Flora, incorporando a la programación la formación de nuevos profesionales.

La sucesión de propuestas permitirá mostrar en el Kursaal distintas vertientes de la gastronomía burgalesa y, al mismo tiempo, la diversidad de perfiles que conviven dentro del Club.

La participación en San Sebastián da continuidad a otras acciones desarrolladas durante 2026 para reforzar la proyección de Burgos Gastronomy City dentro y fuera de la ciudad.

Entre ellas figuran campañas con perfiles como la actriz Raquel Meroño y, más recientemente, la visita a Burgos de la chef, autora y presentadora india Shipra Khanna, ganadora de la segunda edición de MasterChef India.

Esta línea de trabajo se enmarca también en la condición de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO, reconocimiento que la ciudad ostenta desde 2015 y que constituye uno de los pilares de su estrategia de promoción gastronómica.

La presencia de Burgos coincidirá este año con una edición especialmente significativa de San Sebastián Gastronomika.

El encuentro celebra su 28ª edición bajo el lema 'La chispa que prendió el fuego' y conmemora los 50 años del nacimiento de la Nueva Cocina Vasca, el movimiento surgido en 1976 que transformó la cocina vasca e influyó decisivamente en la evolución posterior de la gastronomía española.