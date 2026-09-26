Calle Juan de Padilla, a la altura del centro cívico Río Vena, en Burgos, lugar del suceso según las informaciones. Maps.

Herido un ciclista de 10 años en una calle de Burgos tras un choque con un turismo

Susto este sábado en el entorno de la calle Juan de Padilla de Burgos. Un menor de unos 10 años de edad ha resultado herido tras registrarse una colisión entre un coche y la bicicleta en la que circulaba el menor, a la altura del centro cívico Río Vena de la capital burgalesa.

El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido el aviso de la colisión a las 10:59 horas de esta mañana.

En la llamada de alerta se solicitaba asistencia sanitaria urgente para el ciclista, quien se encontraba consciente pero aquejado de un fuerte dolor en la cadera como consecuencia del impacto.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local de Burgos, patrullas del Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han enviado asistencia médica para atender al menor sobre el terreno y valorar su posterior traslado hospitalario.

La Policía Local investiga las circunstancias para esclarecer el atestado del accidente.