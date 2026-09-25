La Semana Cidiana en el Metro de Madrid. Cedida

El Cid conquista el metro de Madrid y Bilbao: la Semana Cidiana extiende su territorio

La Semana Cidiana ya se deja ver fuera de Burgos. Desde este martes, la imagen del evento ocupa medio centenar de soportes publicitarios en las redes de Metro de Madrid y Metro de Bilbao, dentro de la campaña de promoción de la edición de 2026.

Los carteles permanecerán instalados hasta el próximo 4 de octubre, coincidiendo con la clausura de nueve días de programación en la capital burgalesa.

La acción contempla 30 soportes en el Metro de Bilbao y otros 20 en distintas estaciones del suburbano madrileño.

La campaña pretende trasladar la celebración más allá de Burgos y dar visibilidad a una Semana Cidiana que este año volverá a reunir más de un centenar de propuestas relacionadas con la historia, la cultura y la recreación histórica.

La creatividad elegida sitúa al Cid y a Jimena en el mirador del Castillo, contemplando Burgos con la Catedral al fondo. Una imagen que busca asociar directamente el evento con la ciudad y con algunos de sus principales elementos patrimoniales.

En Bilbao, los carteles se distribuyen por estaciones de las líneas 1 y 2, entre ellas Abando, Casco Viejo, San Mamés, Indautxu, Deusto, Santutxu, Basauri, Barakaldo, Leioa y Sopela.

En Madrid, la campaña está presente en estaciones como Sevilla, Manuel Becerra, Diego de León, Legazpi, Guzmán el Bueno, Gregorio Marañón, Mar de Cristal, Pacífico y Pío XII.

Nueve días para recuperar la historia del Cid

La campaña exterior arranca en los días previos al comienzo de la Semana Cidiana, que se celebrará en Burgos del 26 de septiembre al 4 de octubre.

Durante nueve jornadas, la ciudad acogerá más de un centenar de actividades en una programación que combina recreación histórica, cultura y divulgación.

La edición de este año amplía además los espacios en los que se desarrollarán las propuestas.

Entre las novedades figura la incorporación del Castillo de Burgos como escenario, mientras que otros enclaves, como Fuentes Blancas, adquieren un mayor protagonismo dentro del programa.

El programa completo y toda la información sobre la Semana Cidiana pueden consultarse en semanacidiana.com.