Herido un hombre tras sufrir un accidente de parapente en Barcina de los Montes

Un hombre de unos 65 años resultó herido tras sufrir un accidente de parapente en Barcina de los Montes (Burgos), según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

El piloto presentaba heridas en una pierna y un brazo, por lo que se movilizó un helicóptero medicalizado de Emergencias Sanitarias-Sacyl para su asistencia y traslado.

En el dispositivo participaron también efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de Burgos y el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, que se encargó de coordinar la intervención.

Asimismo, fue activado el Grupo de Rescate de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, aunque finalmente su intervención quedó anulada después de que llegaran al lugar el recurso de Sacyl y personal de Bomberos y Guardia Civil.

El herido fue finalmente trasladado en el helicóptero medicalizado de Sacyl al Complejo Asistencial de Burgos.