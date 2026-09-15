Herido un hombre tras sufrir un accidente de parapente en Barcina de los Montes
La víctima fue trasladada en helicóptero medicalizado de Sacyl al Complejo Asistencial de Burgos.
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Un hombre de unos 65 años resultó herido tras sufrir un accidente de parapente en Barcina de los Montes (Burgos), según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.
El piloto presentaba heridas en una pierna y un brazo, por lo que se movilizó un helicóptero medicalizado de Emergencias Sanitarias-Sacyl para su asistencia y traslado.
En el dispositivo participaron también efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de Burgos y el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, que se encargó de coordinar la intervención.
Asimismo, fue activado el Grupo de Rescate de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, aunque finalmente su intervención quedó anulada después de que llegaran al lugar el recurso de Sacyl y personal de Bomberos y Guardia Civil.
El herido fue finalmente trasladado en el helicóptero medicalizado de Sacyl al Complejo Asistencial de Burgos.