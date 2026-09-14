Medina de Pomar inicia las obras de su plaza de toros 118 años después de inaugurarse con 1,28 millones de inversión

Inicio de las obras de la plaza de toros de Medina de Pomar 118 años después de su inauguración. Fotografía: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha dado hoy comienzo, de forma oficial, con las obras de reforma y rehabilitación de la Plaza de Toros de la ciudad.

Uno de los proyectos más importantes acometidos en los últimos años con el objetivo de recuperar un espacio histórico y dotar al municipio de una infraestructura moderna, segura y polivalente para la celebración de espectáculos taurinos y actividades, tanto culturales como sociales y festivas.

El inicio de los trabajos se produce, además, en una fecha que está cargada de simbolismo para Medina de Pomar.

Tal día como hoy, hace exactamente 118 años, el 14 de septiembre de 1908, se inauguraba el coso taurino con motivo de los festejos de las fiestas de la Santa Cruz, bajo el nombre de Plaza de las Encartaciones.

Más de un siglo después, el Ayuntamiento inicia en esa misma fecha una nueva etapa en la historia de este recinto.

El acto de inicio de las obras ha contado con la presencia del alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo Gutiérrez, acompañado por miembros del equipo de gobierno; representantes de Viconsa S.A., empresa adjudicataria encargada de ejecutar los trabajos, y el arquitecto Diego Garteiz, redactor del proyecto y profesional con una amplia experiencia en la construcción y rehabilitación de plazas de toros en España.

Inversión y siete meses de ejecución

La actuación cuenta con una inversión de 1.285.462,44 euros y un plazo de ejecución de siete meses, iniciándose así la cuenta atrás para que Medina de Pomar pueda volver a disponer de su coso taurino renovado de cara a San Isidro de 2027.

El proyecto supone una profunda intervención sobre la plaza para devolver al recinto su plena funcionalidad, adaptándolo a las actuales exigencias de seguridad, accesibilidad y evacuación, pero conservando al mismo tiempo aquellos elementos que forman parte de su identidad histórica.

La actuación mantiene elementos esenciales como el ruedo, la barrera, el callejón y el muro interior de mampostería, mientras que el graderío será completamente reconstruido mediante una nueva estructura.

La futura plaza estará organizada en seis tendidos, con un aforo total previsto de 1.936 espectadores, e incorporará nuevos servicios, aseos, zonas de bar y espacios auxiliares necesarios para el funcionamiento del recinto.

La intervención permitirá, además, que la Plaza de Toros trascienda su uso estrictamente taurino.

El objetivo municipal es disponer de un gran espacio polivalente al aire libre capaz de albergar durante todo el año conciertos, espectáculos, actividades culturales y festivas, eventos deportivos y propuestas sociales, además de los tradicionales festejos taurinos.

Compromiso

El inicio de las obras supone la materialización de un proyecto en el que el equipo de gobierno viene trabajando desde 2024, cuando, tras analizar el estado del recinto y estudiar las diferentes alternativas posibles, se tomó la decisión de apostar por mantener la Plaza de Toros en su ubicación histórica y reformarla, preservando así un espacio estrechamente ligado a la historia reciente de Medina de Pomar.

El objetivo marcado en el calendario es claro: que Medina de Pomar pueda volver a celebrar sus festejos taurinos de San Isidro de 2027 en su Plaza de Toros, estrenando un recinto completamente renovado y preparado también para convertirse en escenario de buena parte de la actividad cultural, social y festiva de la ciudad.