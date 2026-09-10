Detenido en Salas de los Infantes tras amenazar en TikTok con hacer explotar el pueblo: "A ver quién sobrevive"

Un hombre de origen latinoamericano ha desatado la alarma en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes tras difundir a través de la red social TikTok una serie de vídeos en los que amenaza de manera explícita con hacer volar el municipio a principios de noviembre mediante la colocación de un artefacto explosivo.

La Guardia Civil ha procedido a su detención tras desplegar un dispositivo policial en el municipio que ha llevado al registro de su vivienda con la intervención de unidades especializadas para comprobar la veracidad de la amenaza y descartar que dispusiera de explosivos reales.

En las grabaciones distribuidas en la plataforma digital, el individuo se dirige directamente a los vecinos de la localidad con un mensaje explícito en el que insta a la población a abandonar el pueblo antes de una hora límite para evitar lo que califica como una masacre anunciada.

"Les recomiendo a los que están en el pueblo que se vayan para otro pueblo ese día. Tienen hasta las doce del mediodía para evacuar", asegura en el vídeo difundido en redes, donde añade que sus intenciones van dirigidas contra lo que califica como corruptos y representantes de la autoridad.

"A ver quién sobrevive primero a los escombros", llega a manifestar ante la cámara mientras detalla que todo está ya preparado según su plan.

La difusión de las imágenes provocó una rápida intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad tras el revuelo y la inquietud generados entre los habitantes del municipio.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos han confirmado el avance de las actuaciones judiciales y policiales orientadas a inspeccionar el entorno del arrestado, realizar los registros oportunos y descartar la presencia de cualquier tipo de material peligroso.

Evaluando si las afirmaciones vertidas por el investigado respondían a una amenaza real o al uso de algún objeto de simulación, "el posible explosivo podría ser de juguete".

Las diligencias instruidas tras la detención del sospechoso continúan abiertas a la espera de que el arrestado pase a disposición judicial en las próximas horas.

La rápida actuación del instituto armado ha permitido neutralizar la situación y llevar la tranquilidad a la comarca de la Sierra de la Demanda.