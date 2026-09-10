Cristina Ayala señala que se da por finalizada la búsqueda del empresario burgalés desaparecido en el mar Jónico

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, aseguró este jueves que se da por finalizada la búsqueda del empresario burgalés Juan José Mutilba, desaparecido en aguas del mar Jónico, después de que su familia haya iniciado ya los trámites de declaración de ausencia y fallecimiento.

Ayala se refirió así a la respuesta que recibió del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, después de que la regidora se dirigiera al Ministerio para interesarse por la situación de Mutilba.

"Puesto que la familia ya ha empezado con todos los trámites de declaración de ausencia y fallecimiento, dan por acabada la búsqueda y, por tanto, están ahora ya en una fase nueva", afirmó la regidora a Ical.

La carta de Albares, fechada el 1 de septiembre, recoge que las autoridades italianas concluyeron el operativo de búsqueda el 28 de agosto, aunque entonces los organismos de salvamento de Italia y España proseguían su colaboración "dentro de los protocolos establecidos".

El ministro detalló además que desde Exteriores y la Embajada de España en Roma se realizaron "intensas gestiones" con las autoridades italianas y señaló que dos aeronaves y doce embarcaciones mercantes participaron en el dispositivo de rescate.

También se trasladó una alerta al tráfico marítimo de la zona para comunicar cualquier posible avistamiento.

Exteriores indicó asimismo en aquella comunicación que la Embajada en Roma mantuvo contacto diario con el Centro de Operaciones italiano y que tanto la representación diplomática como los consulados generales de Roma y Nápoles y la sección consular en Atenas prestaron asistencia a la familia.

Albares señaló entonces que los familiares eran conocedores de la situación y que, a petición de estos, se les facilitó información sobre el procedimiento para declarar el fallecimiento.

Ayala agradeció este jueves la respuesta del ministro y señaló que la comunicación explica las actuaciones desarrolladas hasta el momento. "Nos ha contado qué es lo que venían haciendo y poco más que decir", concluyó.