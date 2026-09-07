Hallan a un pescador muerto en un embalse de Burgos después de avisar su mujer de que no había regresado a su casa

El cadáver de un pescador de 48 años, residente en Valladolid, ha sido hallado este lunes en el embalse de Tórtoles de Esgueva, en la provincia de Burgos.

Según han trasladado fuentes oficiales a este periódico, ha sido la mujer la que ha llamado este lunes, a las 07:30 horas, a la Guardia Civil de Valladolid informando de que su marido no había regresado a casa.

Una vez puso en conocimiento de los agentes que su marido solía ir a pescar a este embalse de la provincia vecina, se ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Burgos que inmediatamente después se ha dirigido hasta el lugar.

Hasta allí han acudido varias patrullas, que han localizado el cadáver de este hombre.

Por el momento, las circunstancias de la muerte se desconocen y será la investigación la que determine qué es lo que ha pasado.