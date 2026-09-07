El grado de Medicina se estrena en la Universidad de Burgos: "Es un hito académico, social e institucional"

La UBU inaugura el primer curso del grado de Medicina de su historia. JCyL

El grado de Medicina ya es una realidad en la Universidad de Burgos (UBU). Este lunes, 7 de septiembre, ha tenido lugar la inauguración del primer curso de la titulación después de que la Junta de Castilla y León haya ejecutado durante 2025 y 2026 los primeros 3,4 millones de euros de las inversiones necesarias.

A esta cuantía se le sumarán los costes que asumirá el propio Ejecutivo autonómico para el nuevo personal necesario para hacer posible la implantación de los estudios.

Esta nueva titulación se estrena así en la UBU con una alta demanda. En el acto de presentación han participado el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el titular de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez.

Quiñones ha subrayado que la puesta en marcha de los estudios supone un "hito académico, social e institucional tanto para Burgos como para el sistema universitario de Castilla y León".

El consejero, a su vez, ha puesto en valor que la llegada de Medicina a la UBU ha sido posible gracias a la colaboración y el consenso de las instituciones y la sociedad burgalesa. También por el compromiso de los rectores de las universidades públicas de la Comunidad.

En esta línea, ha precisado el "esfuerzo económico" llevado a cabo por la Junta, que asume el coste del personal que se irá incorporando progresivamente y los 3,4 millones de las inversiones realizadas para su implantación.

Ha sido, en su primer año, la titulación más solicitada de todas las que ofrece actualmente la UBU. Por ello, Quiñones ha felicitado a los primeros alumnos de Medicina, a quienes ha animado a afrontar una formación que conjuga el conocimiento científico con el compromiso humano y la empatía que "requiere el ejercicio de la profesión médica".

De la misma manera, ha celebrado el crecimiento de la UBU en estos últimos años, dentro de un sistema universitario de Castilla y León "potente y atractivo", que ha incrementado un 23,28% en alumnos, hasta los 103.493, y que continuará subiendo este curso.

Por otro lado, el consejero ha hecho referencia a las líneas de actuación para seguir fortaleciendo el sistema universitario, estando entre ellas la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso para los estudiantes empadronados.

También ha destacado el objetivo de fidelizar el talento joven y favorecer su incorporación a los sectores productivos de la Comunidad. Fruto de ello, ha subrayado la incorporación de las competencias de universidades a la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, para reforzar la conexión entre la docencia y el mercado laboral.

Alejandro Vázquez y Juan Carlos Suárez-Quiñones participan en la inauguración del grado de Medicina en la UBU. JCyL

De esta manera, quieren facilitar que las oportunidades de formación en la Comunidad se traduzcan en oportunidades profesionales y de vida en Castilla y León.

En este sentido ha reivindicado figuras como los grados universitarios duales, los doctorados industriales y las microcredenciales universitarias como algunas de las fórmulas para acercar la formación a las necesidades y retos del mundo empresarial productivo.

Finalmente, el consejero ha anunciado que la Junta destinará 19,5 millones de euros a la Universidad de Burgos a través del Plan Extraordinario de Inversiones, destinados precisamente a la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Medicina.

Esta actuación permitirá dotar a la nueva titulación de las instalaciones necesarias para su desarrollo y consolidación dentro de la oferta universitaria de Castilla y León.

Suárez-Quiñones ha concluido su intervención felicitando a toda la comunidad universitaria por este “nuevo y gran paso”, que fortalece la posición de Castilla y León como referente universitario.