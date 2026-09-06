DIRECTO | Declaran un incendio de nivel 1 en La Calabaza, dentro de la provincia de Burgos
Sigue la actualidad del incendio declarado este domingo, 6 de septiembre, en La Calabaza.
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Sube a nivel 2
La Junta de Castilla y León ha elevado, a nivel 2 de índice de peligrosidad el incendio declarado en la tarde de este domingo, 6 de septiembre, en La Calabaza.
Lo ha hecho a las 16:39 horas de la tarde tras decretarse el fuego a las 14:48 horas.
Trabajan 28 medios para conseguir sofocar las llamas en la actualidad.
El incendio ha subido de nivel porque puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.
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Nivel 1 de peligrosidad
En la tarde de este domingo, 6 de septiembre, la Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 1 en un incendio en la localidad burgalesa de La Calabaza.
Un fuego que se ha iniciado a las 14:48 horas de la tarde en la localidad de La Calabaza, dentro del municipio de Aranda de Duero y en la provincia de Burgos.
A las 15:42 horas se ha elevado a nivel 1 y las causas se encuentran, a esta hora, bajo investigación.
En el lugar trabajan, desde el origen, 24 medios.
Se ha declarado este nivel de peligrosidad porque pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.