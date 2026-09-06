DIRECTO | Declaran un incendio de nivel 1 en La Calabaza, dentro de la provincia de Burgos

La Junta de Castilla y León ha elevado, a nivel 2 de índice de peligrosidad el incendio declarado en la tarde de este domingo, 6 de septiembre, en La Calabaza.

Lo ha hecho a las 16:39 horas de la tarde tras decretarse el fuego a las 14:48 horas.

Trabajan 28 medios para conseguir sofocar las llamas en la actualidad.

El incendio ha subido de nivel porque puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.