DIRECTO | Un incendio de nivel 1 de peligrosidad moviliza a los bomberos en Arza

Las autoridades han elevado a nivel 1 de gravedad potencial un fuego que se ha iniciado esta tarde en Arza, en el Valle de Mena (Burgos), cerca del límite con Álava.

El incendio comenzó poco antes de las 14:20 en una zona forestal. Contra las llamas trabajan más de veinte recursos: personal de Medio Ambiente, cuadrillas de tierra y helitransportadas, autobombas, buldóceres y seis medios aéreos.

El Ayuntamiento del Valle de Mena ha confirmado que también han acudido efectivos propios y de la Junta de Castilla y León. Se ha avisado a Álava y Vizcaya por si el fuego se acerca a su territorio.

Se pide a los vecinos de la zona que eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones oficiales. Se estima que el control puede tardar más de 12 horas.