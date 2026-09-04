Un incendio en las laderas del castillo de Burgos obliga a intervenir a los bomberos
Un total de 16 efectivos trabajan en la zona, entre la campa y el Plan Jerez, donde las labores de refresco y remate se prolongarán durante varias horas.
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El Ayuntamiento de Burgos dio por controlado y perimetrado el incendio declarado esta tarde en las laderas del Castillo, entre la campa y la zona del Plan Jerez, aunque los trabajos de refresco y remate se prolongarán durante varias horas para evitar posibles reproducciones del fuego.
Los bomberos de Burgos recibieron el aviso a las 15.40 horas después de que se detectaran tres columnas de humo en la zona. El incendio forestal tiene Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 y su causa permanece en investigación.
Según el Ayuntamiento, en el operativo trabajan 16 bomberos con dos autobombas, una nodriza y varios vehículos auxiliares, además de dos camiones de la Junta de Castilla y León.
La situación se encuentra bajo control y los efectivos continuarán durante las próximas horas con las labores de refresco y remate del perímetro para impedir que las llamas puedan reavivarse.
El Ayuntamiento de Burgos dio por controlado y perimetrado el incendio declarado esta tarde en las laderas del Castillo, entre la campa y la zona del Plan Jerez, aunque los trabajos de refresco y remate se prolongarán durante varias horas para evitar posibles reproducciones del fuego.
Los bomberos de Burgos recibieron el aviso a las 15:40 horas después de que se detectaran tres columnas de humo en la zona. El incendio forestal tiene Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 y su causa permanece en investigación.
Según el Ayuntamiento, en el operativo trabajan 16 bomberos con dos autobombas, una nodriza y varios vehículos auxiliares, además de dos camiones de la Junta de Castilla y León.
La situación se encuentra bajo control y los efectivos continuarán durante las próximas horas con las labores de refresco y remate del perímetro para impedir que las llamas puedan reavivarse.