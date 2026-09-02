Encuentran el cadáver de un hombre en una zona montañosa del norte de la provincia de Burgos

La Guardia Civil recuperó este martes el cadáver de un hombre en un paraje montañoso de difícil acceso en la comarca de Las Merindades, en el norte de la provincia de Burgos. El hallazgo, producido por la mañana, fue fortuito: un senderista que transitaba por la zona alertó a las autoridades.

Debido a las características del terreno, fue necesario movilizar al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y a la Unidad de Helicópteros (UHEL) para evacuar el cuerpo. Una vez extraído, los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Burgos para la autopsia y su identificación.

Las primeras investigaciones apuntan a la posibilidad de que se trate del vecino de 83 años desaparecido el 17 de febrero en el entorno de Urria, pedanía de Nofuentes (Merindad de Cuesta Urria). La familia denunció su desaparición esa misma noche, sobre las 22:00 horas, al no localizarlo en su domicilio tras un paseo habitual.

No obstante, la identidad no está confirmada y queda pendiente de las pruebas forenses y de ADN.

En febrero se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda que incluyó especialistas del GREIM, patrullas de Seguridad Ciudadana, Seprona, medios aéreos, drones, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas en el río Nela, Protección Civil y numerosos voluntarios. Las labores resultaron infructuosas hasta ahora.

La Guardia Civil continúa la investigación a la espera de los resultados de la autopsia.