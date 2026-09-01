Medina de Pomar se vuelca con Ceuta y reclama una respuesta al Gobierno: "Necesita el apoyo de toda España"

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha expresado su solidaridad con Ceuta ante la complicada situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva e irregular de miles de personas migrantes.

El alcalde de Medina, Isaac Angulo Gutiérrez, firma un comunicado en el que el Equipo de Gobierno muestra su apoyo tanto a los ciudadanos ceutíes como a sus instituciones en un momento especialmente delicado.

“Queremos trasladar nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo de Ceuta y al conjunto de la sociedad ceutí”, señala el texto.

El Consistorio medinés también habla del trabajo de quienes están afrontando la situación sobre el terreno.

Además reconoce la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los profesionales e instituciones que trabajan para garantizar la seguridad y atender las necesidades que se están generando.

Desde Medina de Pomar reclaman además una “respuesta del Gobierno de España” que permita afrontar las consecuencias de esta crisis.

El Ayuntamiento considera necesario reforzar la defensa de la soberanía territorial de Ceuta y dotar a la ciudad de los recursos económicos, legales y humanos necesarios.

“Ceuta necesita una solución efectiva y pacífica, pero también el respaldo necesario para defender sus fronteras”, sostiene el Equipo de Gobierno en el comunicado.

El Ayuntamiento se suma así a las muestras de solidaridad llegadas desde distintos puntos del país.