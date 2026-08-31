Diez heridos, entre ellos tres menores, en una colisión entre dos turismos en Briviesca

Diez personas han resultado heridas, tres de ellas menores, en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 37 de la AP-1, en Briviesca (Burgos), sentido Vitoria.

El accidente ha tenido lugar a las 8:12 horas, cuando el 112 recibió una llamada alertando del choque y dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos.

Por su parte, Sacyl, movilizó un helicóptero medicalizado, tres ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Briviesca.

En el lugar, el personal sanitario atendió a las diez personas. Un hombre de unos 75 años fue trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos, donde también fue evacuada una mujer de unos 70 años en ambulancia soporte vital básico.

Además, otras ocho personas, tres menores con edades comprendidas entre los 10 y los 3 años y cinco adultos, fueron atendidas en el centro de salud y rechazaron traslado al hospital.