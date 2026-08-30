Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en Salas de los Infantes

La Administración de Loterías número 1 del municipio burgalés de Salas de los Infantes en la que se ha vendido el boleto premiado Google Maps

El sorteo de La Primitiva de este sábado ha dejado un premio de más de un millón de euros en el municipio burgalés de Salas de los Infantes.

Un acertante de Primera Categoría (6 aciertos) se ha llevado un total de 1.180.532,79 euros con un boleto premiado adquirido en la Administración de Loterías número 1 de la localidad burgalesa, situada en la Avenida Infantes de Lara, 34.

Además, en el sorteo de La Primitiva de este sábado ha habido dos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) que se han llevado un premio de 95.718,88 cada uno en El Sauzal (Santa Cruz de Tenerife) y Carcaixent (Valencia), respectivamente.

No existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.500.000 euros.