Jueves de suerte: la Lotería Nacional deja parte del primer premio en una provincia de Castilla y León
Gracias al número 21.613.
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El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 27 de agosto, ha vuelto a repartir suerte en Castilla y León.
Parte del primer premio, con 300.000 euros al número, ha ido hasta Burgos, concretamente hasta la administración que se ubica en la calle Vitoria, 184.
Todo gracias al número 21.613 que también ha llevado la suerte de este primer premio a Vigo, Sevilla y Mutxamel (Alicante).
El segundo premio, con 60.000 euros al número, ha sido para el 70.637 y no se ha repartido en Castilla y León.
Los reintegros han sido el 3, el 0 y el 2.